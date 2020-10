Koronavirusrokotetestiin osallistunut vapaaehtoinen kuoli Brasiliassa

Oxfordin yliopiston ja lääkeyhtiö AstraZenecan kehittämän koronavirusrokotteen testiryhmään osallistunut ihminen on kuollut Brasiliassa. Viranomaisten mukaan on toistaiseksi epäselvää, oliko kuollut ihminen saanut testattavaa rokotetta vai lumelääkettä. Mediatietojen mukaan rokotetestiin osallistunut oli ammatiltaan lääkäri, ja hän kuoli koronaviruksen aiheuttamaan tautiin.

Kyseessä on kaikkiaan ensimmäinen koronavirusrokotetesteihin osallistunut, joka on kuollut kesken kokeen.

Oxfordin yliopiston lausunnon mukaan kaikki merkittävät lääketieteelliset vaaratilanteet tutkii riippumaton tutkintaryhmä. Ryhmä on antanut luvan jatkaa koetta.

Brasilialaislehti Globon mukaan lääkäri oli hoitanut maaliskuusta lähtien koronavirukseen sairastuneita tehohoito-osastolla kahdessa eri sairaalassa Rio de Janeirossa.

Brasiliassa rokotteen viimeisen eli kolmannen vaiheen kokeeseen osallistuu 8 000 ihmistä. Maailmanlaajuisesti siihen osallistuu 20 000 ihmistä. Kokeeseen osallistuvien on oltava lääkäreitä, sairaanhoitajia tai muita terveydenhoitoalalla työskenteleviä, jotka ovat säännöllisesti tekemisissä koronaviruksen kanssa.

Oxfordin yliopiston ja AstraZenecan rokotetesti oli syyskuussa hetken keskeytettynä, kun Britanniassa testiin osallistunut koehenkilö sairastui selittämättömästi. Rokotetestiä jatkettiin pian, kun varmistui, ettei sairastuminen johtunut rokotteen sivuvaikutuksista.

STT

