Koskelo testataan viikoittain – Stuttgartin kausi alkoi murskavoitolla

Salolainen maajoukkuelibero Roosa Koskelo aloitti jo kolmannen kautensa saksalaisessa huippuseurassa Allianz MTV Stuttgartissa.

Stuttgart kaatoi sunnuntaina Bundesliigan avausottelussa Vilsbiburgin 3–0 (25–16, 25–12, 25–18). Koskelo pelasi koko ottelun.

– Vähän kuin kotiin olisi tullut, kun tänne elokuun alussa saavuin. Joukkue on mennyt aika uusiksi. Suurin uudistus on se, että meillä ei käytännössä omalle pelipaikalle toista pelaajaa lainkaan, Koskelo kertoi Lentopalloliiton tiedotteessa.

Koskelo kuvailee joukkuettaan laadukkaaksi.

– Materiaali on todella laaja, ja porukka tuntuu hitsaantuneen jo hyvin yhteen kentällä ja sen ulkopuolella. Ykköskuusikkoa ei oikein pysty edes sanomaan, se on erinomainen juttu.

Schwerin, Dresden ja Potsdam ovat Koskelon mielestä Stuttgartin kovimmat kilpakumppanit.

– Meidän etunamme on materiaalin laajuus. Meillä on täysi mahdollisuus liiga- ja cupmestaruuteen. Tavoite on tuplamestaruus.

Koronavirustilanne aiheuttaa Stuttgartille merkittäviä poikkeusjärjestelyitä.

Pelaajat testataan joka viikko. Ennen jokaista liigapeliä on oltava negatiivinen testitulos.

Stuttgart saa ottaa kotipeleihinsä tässä vaiheessa 500 katsojaa, kun tulijoita olisi noin 2500. Liput sunnuntain avausotteluun myytiin loppuun hetkessä.

Stuttgart on mukana myös Mestarien liigassa. Joukkue kohtaa lohkovaiheen paikan ratkaisevassa ottelussa Dinamo Moskova. Otteluiden ajankohtaa ei vielä ole sovittu koronavirustilanteen vuoksi.

Lähde: Lentopalloliiton tiedotus