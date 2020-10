Raili ja Johannes Koromalla on koti sekä Somerolla että Helsingin Kruununhaassa, jossa he ovat kirjoilla. Someron talo on yksi Tilastokeskuksen tilastoimista omakotiasunnoista, joissa ei ole vakituista asukasta. Siitä huolimatta talo on vakituisessa käytössä, sillä Koromat ovat jo vuosia viettäneet Somerolla pitkiä viikonloppuja. Tänä vuonna pariskunta on asunut Somerolla keväästä asti koronapandemian takia.

– Olimme 16. maaliskuuta lähdössä syömään 77-vuotissyntymäpäiväni kunniaksi, kun uutisissa kerrottiin koronarajoituksista ja kiellettiin menemästä mökille. Me pakkasimme saman tien tavarat ja tulimme tänne, Johannes Koroma kertoo.

– Sen jälkeen olemme olleet koko aikana vain kaksi yötä Helsingissä, Raili Koroma huomauttaa.Someron-koti on ollut pariskunnan käytössä parikymmentä vuotta. He hankkivat sen Johannes Koroman edesmenneeltä tädiltä Liisa Koromalta, joka rakennutti talon vuonna 1956. Hammaslääkärinä työskennellyt Liisa Koroma muutti Somerolle työn perässä heti valmistuttuaan ja jäi paikkakunnalle.

– Alkuun hän asui ja otti vastaan Svenssonin talossa, jossa minä ja serkkuni yövyimme olohuoneen lattialla kaikki hiihtolomat ja teimme päivisin hiihtoretkiä. Myöhemminkin kävimme hänen luonaan usein ja hän vietti joulunsa meidän luonamme kaupungissa, Johannes Koroma kertoo.

– 87-vuotiaana kuollut Liisa oli kuin perheemme kolmas isoäiti! Vanhempi tyttäremme asui perheineen talossa kaksi vuotta palattuaan Tukholmasta. Ensimmäinen lapsenlapsemmekin syntyi Somerolla. Kun he muuttivat Saloon, tästä tuli meidän kakkoskotimme, Raili Koroma kertoo.Kakkoskoti sijaitsee järven rannalla Someron keskustassa. Ison pihan ja puutarhan takia Koromat kutsuvat paikkaa työlääksi paratiisiksi.

– Raili on intohimoinen puutarhuri, ja minä kaivan lapiolla kuoppia hänen osoittamiinsa paikkoihin. Eikä mikään ole niin kivaa kuin kävely ruohonleikkurin perässä, Johannes Koroma julistaa.

Alkuun Koromat viettivät Someron-kodissaan kerrallaan päivän tai pari, mutta alkoivat työkiireiden hellitettyä saapua torstai-iltaisin ja lähteä maanantaiaamuisin. Kesät he ovat asuneet Tammisaaren mökillään.

– Tietotekniikka pitää huolta siitä, että pysyy kaikessa mukana, vaikka asuisi missä. Somerolla meillä on molemmilla omat työhuoneet.

Aktiivisella pariskunnalla on usein työn alla erilaisia kirjoitustöitä. He ovat molemmat muun muassa kirjoittaneet Suomen Gastronomien Seuran joulukuussa ilmestyvään uuteen kirjaan.Koromat painottavat, että Somerolla on helppo asua.

– Tämä on upea paikka, josta saa kaiken, ellei nyt aivan viimeisimpiä muotivaatteita halua, Johannes Koroma nauraa.

– Palvelut ovat hyviä ja kaikki on hoitunut hienosti, kun olemme salaojittaneet talon, rakentaneet lasiterassin ja kunnostaneet taloa muutenkin. Kuismalta taas löytyy mitä tahansa kotona tarvitseekaan.

Intohimoiset ruoanlaittajat löytävät melkein kaiken tarvitsemansa Somerolta.

– Kalan haemme Stockmannilta, sillä lohi vanhenee nopeammin kuin sen myyntiaika päättyy eli alle viikossa, Johannes Koroma sanoo.

Myös kunnolla kohonnut ja kovakuorinen perusmaalaisleipä sekä suussa narskuva ranskalainen sormisuola on haettava kaupungista.

– Muuten täkäläisissä kaupoissa on erinomaiset valikoimat. Paikallisesta ruokakaupasta saa tuoretta tonnikalaakin! Someron Palvin tuotteet ja Kolatun juustot ovat aivan omaa luokkaansa, samoin kuin paikalliset vihannekset.Yhteiskunnallisena vaikuttajana tunnettu pääkonsuli Johannes Koroma jäi eläkkeelle Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton toimitusjohtajan tehtävästä vuonna 2003, mutta projekteja riitti vedettäväksi pitkään senkin jälkeen. Raili Koroma teki työuransa terveydenhuollossa.