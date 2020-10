Kovat kokemukset eivät sammuttaneet Matti Suur-Hamarin kilpailuliekkiä

Viime marraskuussa suomalaista urheiluelämää kohtasi suru-uutinen, kun paralumilautailun päävalmentaja Mikko Wendelin kuoli äkilliseen sairauskohtaukseen.

Wendelin oli paralympiavoittaja Matti Suur-Hamarin henkilökohtainen valmentaja. Suur-Hamari, 34, kertoo, että motivaatio harjoittelemiseen ja kilpailemiseen on säilynyt raskaista ajoista huolimatta.

– Liekki palaa edelleen. Totta kai Mikon poislähtö vaikutti paljon henkiselle puolelle. Vuodesta 2014 kiersimme maailmaa yhdessä ja oikeastaan kaikki saavutukseni voitimme yhdessä, Suur-Hamari sanoo.

Samalla hän kertoo, että viime kausi ja osin kesäkin olivat raskasta aikaa.

– Valehtelisin, jos väittäisin, ettei asia mitenkään vaikuttanut tekemiseeni. Oli tosi iso pala purtavaksi. Koin, että uskalsin antaa aikaa asian käsittelemiseen ja surutyön tekemiseen.

Valmennusapua Australiasta

Pyeongchangin paralympialaisissa lumilautakrossissa kultaa ja banked slalomissa pronssia napannut Suur-Hamari saa valmennustukea Australiasta.

– Teimme Australian liiton kanssa sopimuksen. Siellä on päävalmentajana Pär Sundqvist, joka pyörittää hommaamme. Sain puhuttua Haukkalan Juhan tiimiimme kakkosvalmentajaksi. Fysiikkapuolella olen tehnyt jo pari vuotta Cajanin Ollin kanssa hommia yhdessä, Suur-Hamari kertoo.

Lumilautailun kansainvälistä kilpailukautta varjostaa koronaviruspandemian aiheuttama epätietoisuus. Suur-Hamarin kisakausi saattaa alkaa vasta helmikuussa Norjan Lillehammerissa, jossa on määrä taistella paralumilautailun MM-mitaleista.

– Tilanne tietysti elää. Kisoja saattaa tulla ennen vuodenvaihdettakin, mutta mitään varmuutta ei ole. Ehkä tämän kauden päätavoite on saada kaikki uudet kuviot toimimaan. Katsomme isoa kuvaa, sillä tavoitteet ovat ensi kaudessa ja mahdollisissa paralympialaisissa, jos koronahässäkkä hiipuu siihen mennessä, Suur-Hamari sanoo.

Solisluu murtui alamäkipyöräilyssä

Suur-Hamari on kulkenut pitkän tien vuodesta 2009, jolloin hän kolaroi moottoripyörällään auton kanssa risteysalueella. Hänen vasen jalkansa amputoitiin polven alapuolelta.

Paralympiamitaleiden lisäksi Suur-Hamarin meriittilistalta löytyy muun muassa MM-mitaleita ja voitto arvostetussa X Games -kilpailussa.

Kuluvaan syksyyn haasteita on tuonut solisluun murtuma.

– Solisluu meni poikki elokuun lopussa rakkaassa harrastuksessani eli alamäkipyöräilyssä. Saimme sen nopeasti leikattua, ja toipuminen on mennyt suunnitelmien mukaan.

Suur-Hamari on jo käynyt laskemassa, mutta sataprosenttisessa kunnossa solisluu ei vielä ole.

– Mäessä olen kurvaillut hyvin rauhallisesti. Lääkärin kanssa sovimme, ettei nyt kaatuilla. Solisluun pitäisi olla ihan kunnossa, kun päästään marraskuulle ja lyödään lajitreeneissä vähän isompaa vaihdetta silmään.

Tapio Keskitalo

STT

Kuvat: