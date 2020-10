Kovia huumeita käyttävät yhä nuoremmat – Myös kannabiksen käyttö on kasvussa

Kovien huumeiden käyttömäärät lisääntyvät yhä nuoremmilla. A-klinikka Oy:n avohoitopalveluiden ylilääkäri Markus Partanen kertoo, että Salossa ja muissakin Suomen kaupungeissa stimulantti- ja opiaattiongelmakäyttäjien määrät ovat kasvaneet viime vuosina.

– Huolestuttavaa on, että kovien huumeiden käyttömäärät lisääntyvät yhä nuoremmilla, jopa 15–16-vuotiailla, mikä on hurjan surullista. Meidän on pyrittävä ehkäisemään nuorten riippuvuuden kehitys laajaa yhteistyötä tekemällä, Partanen painottaa.

Muutamia vuosia sitten Salossa liikkui paljon muuntohuume alfa-pvp:tä, mutta sen käyttö on Partasen mukaan selkeästi vähentynyt.

– Se aiheutti käyttäjille todella pahoja pelkotiloja ja harhoja. Ihmiset käyttäytyivät hyvin poikkeavasti sitä käytettyään, Partanen muistelee.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuoreessa jätevesistä tehdyssä huumetutkimuksessa ei mitattu lainkaan esimerkiksi kannabiksen käyttöä, sillä sitä ei tällä hetkellä voida arvioida jätevesistä luotettavasti. Kannabis on huumausaineista ylivoimaisesti kokeilluin ja käytetyin päihde.

– Kannabiksen käyttömäärät ovat menneet valitettavasti väärään suuntaan. Nuorten aikuisten eli 25–35-vuotiaiden käyttömäärät ovat olleet merkittävässä kasvussa. Kouluterveyskyselyissä on tullut ilmi, että kannabiksen kokeilumäärät ovat lisääntyneet lukiolaisten keskuudessa, ja hieman myös peruskoulua ja ammattikoulua käyvien keskuudessa, Partanen kertoo.

THL:n julkaisema jätevesitutkimus maalaa suhteellisen synkän kuvan Salosta huumekaupunkina. Aineisto paljastaa, että Salossa käytetään kovista huumeista metamfetamiinia kolmanneksi ja amfetamiinia seitsemänneksi eniten Suomessa.