Kuluttajien luottamus talouteen heikentynyt edelleen – suomalaisyritykset arvioivat suhdanteen pysyneen vaikeana syksyllä

Kuluttajien luottamus talouteen heikkeni lokakuussa edelleen, kertoo Tilastokeskus. Luottamusindikaattori oli lokakuussa -6,9, syyskuussa -5,9 ja elokuussa -5,1.

Tilastokeskuksen mukaan indikaattorin neljästä osatekijästä arviot Suomen talouden lähitulevaisuudesta heikkenivät selvästi. Sen sijaan näkemykset oman talouden nykytilasta ja rahankäytöstä kestotavaroihin vuoden sisällä paranivat hieman lokakuussa syyskuuhun verrattuna.

Odotukset omasta taloudesta vuosi eteenpäin pysyivät suunnilleen ennallaan.

Kuluttajien odotukset yleisen työttömyystilanteen kehityksestä synkkenivät lokakuussa entistäkin ankeammalle tasolle. Myös omakohtaisen työttömyyden tai lomautuksen uhkaa ilmeni runsaasti työllisten eli palkansaajien ja yrittäjien keskuudessa.

Oma rahatilanne erinomainen

Oman rahatilanteensa kuluttajat arvioivat lokakuussa edelleen erinomaiseksi. Ajankohtaa pidettiin melko suotuisana säästämiselle mutta huonona kestotavaroiden ostamiselle ja varsinkin lainanotolle.

Yhä hyvin moni oli aikeissa ottaa lainaa. Myös asunnon ostosuunnitelmia oli kuluttajilla edelleen runsaasti. Lisäksi monet harkitsivat kodin peruskorjaamista ja auton ostoa.

Talouden palautuminen pysähtynyt

Suomalaisyritykset arvioivat suhdanteen pysyneen vaikeana syksyn aikana, ilmenee Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n lokakuun suhdannebarometrista. Suhdanneodotukset koko elinkeinoelämässä ovat laskeneet saldolukuun -31, kun vielä heinäkuussa oltiin -11 pisteen tasolla.

Barometrin mukaan talvea kohden kuljetaan yhä suuressa epävarmuudessa. Talouden asteittainen palautuminen on yritysten mielestä pysähtynyt, ja suhdanneodotukset ovat laskeneet selvästi kesästä.

– Koronaviruksen kiihtyminen niin Euroopassa kuin Suomessakin näkyy jo palvelualojen heikentymisenä uudelleen. Palvelualan suhdannenäkymät ovat tummuneet nopeasti kuten koko elinkeinoelämänkin, sanoo EK:n johtava ekonomisti Sami Pakarinen tiedotteessa.

Teollisuuden tilanne jatkuu vaikeana

Hänen mukaansa kevääseen verrattuna tilanne on vaikeampi, sillä samaan aikaan ongelmia on nyt myös rakentamisessa ja teollisuudessa.

– Teollisuuden tilanne jatkuu vaikeana, mutta suhdannenäkymissä on myös havaittavissa aavistus paremmasta. Iso kysymys on, saako Suomen vientiteollisuus kiinni Euroopan teollisuudessa käynnistyneestä kasvusta ja kuinka nopeasti, Pakarinen arvioi.

