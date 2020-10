Pertteliläinen Elli-Aliisa Varonen voitti ikäryhmänsä kirjoittajat Päätalo-instituutin järjestämässä Napero-Finlandia -kisassa. Varonen sai Elina ja taikaviulu -sadullaan ensimmäisen palkinnon 5.–6. luokkalaisten sarjassa, johon oli lähetetty 534 satua. Napero-Finlandian voitti 3.–4.-luokkalaisten sarjan paras, Seikkailuni kalana -sadun kirjoittanut taivalkoskinen Lauri Lohi.

Kaivolan koulussa kuudetta luokkaa käyvä 12-vuotias Elli-Aliisa Varonen on kova lukemaan. Hän on myös kirjoittanut paljon pienestä pitäen.

– Ajattelin, että kilpailuun osallistuminen olisi kiva kokemus. Tiesin Napero-Finlandiasta, koska isosisko osallistui siihen pari vuotta sitten, Elli-Aliisa kertoo.

– Yllätyin voitosta ja palkinnoista. En osannut odottaa mitään.

Nuori kirjoittaja sai voittosijaa osoittavan kunniakirjan lisäksi lahjakortin kirjakauppaan ja kirjan aiemmista Napero-Finlandiassa palkituista saduista. Myös tilille on luvassa pieni palkkio.

Elli-Aliisan voittosadussa suunnilleen hänen ikäisensä tyttö pääsee taikaviulunsa avulla matkalle menneisiin vuosiin ja tapaa siellä nuoren Wolfgang Amadeus Mozartin.

– Sain idean satuuni siitä, kun soitan itsekin viulua, ja Mozart on ollut minulle aina tärkeä säveltäjä.

Itävaltalaissäveltäjä teki Elli-Aliisaan suuren vaikutuksen jo varhain: hänen 6-vuotissyntymäpäivänsäkin järjestettiin Mozart-teemalla

Tietokoneella suurimmaksi osaksi kirjoittava Elli-Aliisa kertoo työstäneensä voittoisaa satuaan jo pitkään.

– Aloitin tarinan pari vuotta sitten, ja olen kirjoittanut siitä monta versiota.

Elli-Aliisalla on mielessään jo uusia aiheita seuraaviin tarinoihin, joten kirjoitusharrastus jatkuu.

– Se on minulle tärkeä juttu.

Tarinoiden kehittely on ollut hyvää ajanvietettä pitkillä automatkoilla soittotunneille Itä-Helsingin musiikkiopistoon, jossa Elli-Aliisa käy kahdesti viikossa. Nuori viulisti kaavailee itselleen työtä musiikkiammattilaisena tai hevosenhoitajana, mutta haaveilee myös kirjan kirjoittamisesta.

Elli-Aliisa kertoo, että koulussa kirjoitetaan enää harvoin aineita vapaista aiheista.

– 1.–3. luokilla sai kirjoittaa enemmän tarinoita, toteaa tyttö, joka myös lukee paljon.

– Tykkään Astrid Lindgrenin kirjoista ja mummin kirjahyllystä löytämistäni Anni Swaneista.

Myös Lucy Maud Montgomeryn Anna -sarja on jo luettu ja Joanne Rowlingin Harry Potter -sarja on menossa.

Soittamisen, lukemisen ja kirjoittamisen ohella Elli-Aliisa ehtii harrastaa paljon muutakin:

– Käyn ratsastamassa Onnenperän tallilla Vaskiolla, harrastan teatteria Salon kansalaisopistossa, teen keppihevosia ja askartelen.

Napero-Finlandia on peruskoulun 1.–6.-luokkalaisille suunnattu satukirjoituskilpailu, joka on järjestetty vuosittain vuodesta 1993. Sen tarkoituksena on kannustaa lapsia lukemisen ja kirjoittamisen pariin. Kilpailun järjestää Taivalkoskella sijaitseva Pohjois-Suomen kirjoittajakoulutus- ja kulttuurikeskus Päätalo-instituutti.

Tänä vuonna kisaan osallistui yhteensä 930 satua, joista ensimmäisten ja toisten luokkien sarjaan 148, kolmansien ja neljänsien luokkien sarjaan 248 satua ja viidensien ja kuudensien luokkien sarjaan 534 satua. Kilpailun päätuomari kirjailija Niilo Keränen painotti arvostelussaan erityisesti juonen selkeyttä ja ymmärrettävyyttä sekä kirjoittajan persoonallista otetta.

Napero-Finlandiaan on parhaimmillaan osallistunut yli 4 000 satua. Niilo Keränen ja esiraadin puheenjohtajana toiminut lasten- ja nuortenkirjallisuudentutkija, filosofian tohtori Myry Voipio arvelevat, että satujen lukumäärää verotti tänä vuonna koulujen etäopetus kevätlukukaudella, jolloin kilpailutyöt piti lähettää.

Napero-Finlandian palkintojuhlat on pidetty Taivalkoskella Sadun päivänä, mutta tänä vuonna pandemia siirsi juhlan nettiin ja tulokset julkistettiin virtuaalisesti perjantaiaamuna.

Ensi vuoden Napero-Finlandiaan voi osallistua 30.4.2021 asti. Aihe on vapaa.Kisa käydään kolmen ikäluokan sarjassa, joista jokaisessa jaetaan kolme palkintoa ja kunniamainintoja. Sadut yhteystietoinen lähetetään osoitteeseen Päätalo-instituutti / Napero-Finlandia, Urheilutie 4, 93400 Taivalkoski.

Niilo Keräsen arvio Elli-Aliisa Varosen sadusta:

Perinteisiä satuelementtejä taitavasti hyödyntävä tarina Elina-tytöstä, jonka taikaviulu vie mukanaan seikkailuun. Tämänvuotisissa saduissa ei kovinkaan paljon hyödynnetty kirjallisuuden (sadut) ja muiden taiteenlajien – tässä tapauksessa musiikin – yhteenkuuluvutta ja lomittaisuutta. Tämä satu on kuitenkin piristävä poikkeus.

Kirjottaja käsittelee aihetta koskettavasti ja osaa kuvata mainiosti outojen tilanteiden tunnelmat. Tasapainoinen ja hyvin kirjoitettu satu erottuu vuoden tekstien joukosta omaperäisellä teemallaan sekä myös sillä, että sadun loppu jää kutkuttavasti avoimeksi. Pientä kauneusvirhettä musiikkikappaleen nimen taivuttamisessa eivät huomaa muut kuin saksan osaajat: kappale on nimeltään Eine kleine Nachtmusik.