Kymmenientuhansien kerrotaan paenneen taisteluita Vuoristo-Karabahissa

Vuoristo-Karabahissa jo noin puolet armenialaisalueen asukkaista on joutunut pakenemaan kodeistaan taisteluiden takia, kertoo alueen oikeusasiamies Artak Beglarjan. Hänen mukaansa määrä vastaa noin 70 000-75 000:ta ihmistä. Beglarjanin mukaan pakoon ovat lähteneet erityisesti naiset ja lapset.

Azerbaidzhanin joukkojen ja Vuoristo-Karabahin armenialaisten taistelut puhkesivat reilu viikko sitten. Azerbaidzhanissa sijaitseva Vuoristo-Karabah on julistautunut itsenäiseksi, mutta kansainvälisen oikeuden mukaan alue on osa Azerbaidzhania.

STT

Kuvat: