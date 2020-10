Kypros luopuu ”kultaisten passien” tarjoamisesta ulkomaalaisille sijoittajille

Kypros on ilmoittanut luopuvansa niin kutsutuista kultaisista passeista eli kansalaisuuden tarjoamisesta ulkomaalaisille vastineeksi merkittävistä sijoituksista maahan.

Passin on voinut saada 2,5 miljoonan euron sijoitusta vastaan.

Vuodesta 2007 käytössä olleen järjestelmän on nyt tarkoitus loppua marraskuun alussa. ”Kultaiset passit” ovat tuottaneet maalle seitsemän miljardia euroa.

EU-passien tai oleskelulupien kauppaamista on arvosteltu muun muassa siitä, että ne ovat voineet tarjota kätevän sisäänpääsyn järjestäytyneelle rikollisuudelle. Qatarilainen al-Jazeera-kanava on raportoinut, että kymmenet ”kultaisten passien” hakijoista olivat rikostutkinnan tai kansainvälisten pakotteiden kohteena tai suorittivat vankeustuomiota.

Kypros on arvioimassa uudelleen noin 4 000 ihmisen tapaukset, joissa passi on myönnetty rahaa vastaan.

Peiterooli paljasti päättäjät

Kypros ilmoitti järjestelmästä luopumisesta vain hetki sen jälkeen, kun al-Jazeera oli julkistanut jutun, jossa keksityn rikollistaustaisen asiakkaan edustajiksi tekeytyneet toimittajat saivat apua muun muassa kyproslaisilta päättäjiltä yrittäessään hankkia Kyproksen passia.

Jutussa mainittu kansanedustaja ja parlamentin puhemies ovat kiistäneet tehneensä mitään väärää. Puhemies Demetris Syllouris on sanonut kuitenkin astuvansa sivuun poliisitutkinnan ajaksi.

EU-komission tiedottaja Christian Wigand kommentoi, että komissio on toistuvasti esittänyt huolensa passien myymisestä sijoittajille. Wigandin mukaan komissio tarkastelee Kyproksen tapausta ja siihen liittyviä mahdollisia rikkomuksia.

Myös muissa EU-maissa on myönnetty passeja tai oleskelulupia rikkaille sijoituksia vastaan. Transparency International -järjestö kommentoi, että Kyproksen päätös on askel oikeaan suuntaan. Järjestö korostaa kuitenkin sen tärkeyttä, että järjestelmästä luopuminen toteutuu oikeasti eikä tilalle luoda jotain uutta viritelmää.

https://www.aljazeera.com/news/2020/10/13/cyprus-abolishes-citizenship-through-investment-programme

https://www.transparency.org/en/press/cyprus-axes-corruption-plagued-golden-passports-scheme

STT