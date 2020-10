Lääkäriltä luvan saanut Trump kaavailee puhetilaisuutta Valkoiseen taloon jo lauantaille

Koronavirustaudista toipuva Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kaavailee lauantaiksi Valkoisessa talossa järjestettävää puhetilaisuutta, kertovat muun muassa CNN ja uutistoimisto AFP.

CNN:n hallintolähteen mukaan tilaisuuteen on kutsuttu satoja ihmisiä, joille presidentin on määrä pitää puhe parvekkeelta. Puheen teemaksi on kerrottu laki ja järjestys.

Kyseessä olisi Trumpin ensimmäinen yleisötilaisuus sitten tartunnan julkistamisen. Valkoisen talon lääkärin mukaan virustartuntaa saaneen presidentin on turvallista osallistua julkisiin tilaisuuksiin lauantaista lähtien.

https://edition.cnn.com/politics/live-news/us-election-news-10-09-2020/index.html

STT

