Lääketieteen Nobel hepatiitti C -viruksen löytäjille

Lääketieteen Nobel-palkinnon saavat tänä vuonna amerikkalaiset hepatiitti C -viruksen löytäjät Harvey J. Alter ja Michael Houghton sekä britti Charles M. Rice.

Palkinnon julkistustilaisuudessa puhuneen palkintoraadin edustajan, professori Gunilla Karlsson Hedestamin mukaan maailmassa löydetään joka vuosi yli 70 miljoonaa hepatiitti C -tapausta.

Hepatiitti C aiheuttaa kroonisen maksatulehduksen. Virusta ei aikaisemmin tunnettu, mutta tutkijakolmikon työn ansioista siihen on kehitetty lääke, joka on jo säästänyt miljoonia ihmishenkiä.

Viime vuonna lääketieteen Nobelilla palkittiin kolme solututkijaa, yhdysvaltalaiset William G. Kaelin jr. ja Gregg L. Semenza sekä britti Peter J. Ratcliffe.

Nobel-palkintojen palkintoseremoniaa ei järjestetä tänä vuonna Tukholmassa. Se korvataan televisioidulla seremonialla, jossa palkinnon saajat ottavat palkintonsa vastaan omissa kotimaissaan. Lähetystä johdetaan Tukholmasta.

