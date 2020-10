Lääkeyhtiö Eli Lilly keskeyttää koronalääketutkimuksensa turvallisuushuolen vuoksi

Yhdysvalloissa lääkeyhtiö Eli Lilly and Company kertoi tiistaina keskeyttävänsä väliaikaisesti yhtiön kehittämään koronavirushoitoon liittyvät testit. Yhtiö perusteli päätöstä uutistoimisto AFP:lle lähetetyssä tiedotteessa turvallisuushuolella, jota se ei kuitenkaan määritellyt tämän tarkemmin.

Eli Lillyn vasta-ainehoidon lääketutkimukset olivat ehtineet edetä jo kolmanteen vaiheeseen, jossa lääkettä on ollut määrä testata 10 000 ihmisellä.

Myös koronatartunnasta toipuva Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on maininnut yhtiön vasta-ainetuotteen suitsuttaessaan sairaalassa saamaansa kokeellista vasta-ainehoitoa. Pääasiallisesti Trump kuitenkin ylisti Eli Lillyn kilpailijan Regeneronin vasta-ainehoitoja.

Aiemmin tällä viikolla lääkejätti Johnson & Johnson ilmoitti keskeyttävänsä väliaikaisesti koronarokotetestauksensa yhden osallistujan ”selittämättömän sairastumisen” vuoksi.

STT