Lakers eteni voiton päähän NBA-mestaruudesta

Los Angeles Lakers eteni yhden voiton päähän NBA-koripalloliigan mestaruudesta kukistamalla Miami Heatin 102-96 ja siirtymällä 3-1-johtoon loppuottelusarjassa liigan pudotuspelikuplassa Floridassa. Mestaruus on katkolla Lakersille perjantaina pelattavassa viidennessä ottelussa.

LeBron James hävisi edellisessä ottelussa kaksinkamppailunsa Heatin Jimmy Butlerin kanssa, mutta tällä kertaa James oli kentän paras korintekijä 28 pisteellä. Lisäksi hän jakoi kahdeksan syöttöä ja haali 12 levypalloa.

– Tuntui siltä, että molemmat joukkueet pelasivat epätoivon vimmalla ja ymmärsivät tilanteen. Yritimme saada jokaisen ylimääräisen pallonhallinnan, pelata tarkasti hyökkäyksessä ja välttää virheitä puolustuksessa. Siitä tässä oli kyse, James sanoi.

Anthony Davisin kolmonen vei Lakersin 100-91-johtoon 39 sekuntia ennen loppusummeria ja ratkaisi ottelun.

– Lopussa oli totuuden hetkiä ja he voittivat ne totuuden hetket. Kyse oli siitä, kumpi pystyy ratkaisemaan. He ratkaisivat ja saivat enemmän heittoja sisään, Heatin valmentaja Erik Spoelstra myönsi.

Heat sai taas kokoonpanoon aloitusviisikon sentterinsä Bam Adebayon, joka oli sivussa niskavamman takia kaksi edellistä peliä. Adebayo heitti 15 pistettä.

Miami toivoo saavansa seuraavaan otteluunsa pelinjohtaja Goran Dragicin, joka loukkasi jalkansa finaalisarjan ensimmäisessä pelissä.

Miamin Jimmy Butlerin pistesaalis putosi edellisottelun 40 pisteestä 22:een, mutta ottelun jälkeen hän vakuutti joukkueensa itseluottamuksen olevan yhä korkealla.

– En usko, että se muuttuu. Tiedämme, ketä olemme ja miten pelaamme, ja siten me jatkamme. Elämme loppuotuloksen kanssa. Tietenkin haluamme voittaa, mutta meidän täytyy keskittyä ja tietää, mitä asioita voimme kontrolloida. Itseluottamuksemme ei mene mihinkään. Se pysyy korkealla, Butler sanoi ESPN:lle.

