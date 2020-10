Lakers sinetöi NBA-mestaruutensa – finaalisarja venyi kuuteen otteluun

Los Angeles Lakers on varmistanut koripallon NBA:n mestaruuden. Ratkaisu tuli kuudennessa finaalisarjan ottelussa, jonka Lakers vei Miami Heatilta luvuin 106-93.

Mestaruuteen tarvittiin neljä voittoa. Altavastaajana pidetty Miami onnistui ottamaan finaaliottelusarjassa kaksi voittoa.

Lakersille mestaruus on 17. kautta aikain. Sillä on nyt yhtä paljon mestaruuksia kuin ennätystä aiemmin hallussaan pitäneellä Boston Celticsillä. Lakersin edellinen mestaruus on vuodelta 2010.

Lakers dominoi ottelua alusta lähtien. Joukkueen sankariksi nousi tripla-tuplaan yltänyt LeBron James, joka teki 28 pistettä, otti 14 levypalloa ja antoi 10 koriin johtanutta syöttöä.

Jamesille NBA-mestaruus oli neljäs. Hän on yltänyt mestaruuteen kolmessa eri joukkueessa.

– On todella merkityksellistä edustaa tätä joukkuetta, Lakersissa vuonna 2018 aloittanut James sanoi pelin jälkeen.

– Kun aloitin, sanoin (toimitusjohtaja Jeanie Bussille), että haluan laittaa tämän joukkueen takaisin sinne, minne se kuuluu.

James nimettiin myös NBA-finaalien arvokkaimmaksi pelaajaksi, jo neljännen kerran. Jamesin aikaisemmat mestaruudet ovat tulleet Miami Heatin riveissä vuosina 2012 ja 2013 sekä Cleveland Cavaliersissa vuonna 2016.

Koronaviruspandemian vuoksi joukkueet ovat viettäneet Floridan Orlandon pelikuplassa kolmisen kuukautta.

STT

Kuvat: