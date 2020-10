Lappi saanee ensilumen viikonloppuna, paikoin lunta voi pyryttää jopa 10-15 senttiä

Ensilumi saadaan mitä suurimmalla todennäköisyydellä Lappiin lauantaina. On mahdollista, että lauantai-iltaan mennessä Keski-Lapin ja Koillismaan välisellä alueella lunta sataa jopa 10-15 senttiä, kertoo päivystävä meteorologi Juha Jantunen Ilmatieteen laitokselta.

Lumi sataa Jantusen mukaan pyryttäen, jolloin se saattaa kinostua.

Ilmatieteen laitoksen ensilumen määritelmä täyttyy, jos aamulla kello 9 lunta on vähintään yksi sentti.

Lauantaina Pohjois-Lapissa lämpötila jää hieman miinuksen puolelle. Muuten Lapin lämpötilat vaihtelevat nollasta Perämeren rannikon kuuteen plusasteeseen.

Sateen olomuodon raja on lauantaina terävä, sillä Etelä-Lapissa sade tulee pitkin päivää vetenä. Kaiken kaikkiaan Rovaniemestä etelään olevalla alueella voidaan päiväsaikaan saada vesikuuroja. Etelämpänä lämpötilat ovat 5-10 plusastetta.

Sunnuntaina Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja maan itäosassa voidaan Jantusen mukaan saada vettä ihan kunnollisestikin.

– Voi sanoa, että se mitä etelässä lauantaina ja sunnuntaina tulee, on vettä, mutta ei kuitenkaan jatkuvasti.

Sunnuntaina suuressa osassa Lappia ollaan pikku pakkasella, muualla maassa lämpötilat ovat 3-6 plusastetta.

Länsirannikon tuntumassa sääolot voivat haitata työmatkaliikennettä

Matalapaineen liikkuessa viikonlopun aikana etelämmäs lunta saattaa Jantusen mukaan tulla jonkin verran myös etelämpänä.

– Esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa voi sadella (lunta) jonkun verran ja parhaimmillaan myös maan keskiosassa ja lännessä.

Jantunen sanoo, että mahdollista on, että esimerkiksi länsirannikolla Vaasan ja Rauman välille saattaa muodostua niin sanottu lumitykki maanantain vastaisena yönä.

– Silloin saattaa tulla kunnonkin määrä (lunta), joka sitten mitä todennäköisimmin sulaa pois.

Länsirannikon tuntumassa sääolot saattavat hankaloittaa työmatkaliikennettä maanantaina.

Myös etelämpänä, jopa pääkaupunkiseudulla, voi maanantain puolella olla hyvät mahdollisuudet nähdä ensimmäisiä lumihiutaleita.

Ilmamassa kylmenee Jantusen mukaan niin, että kaikki mitä taivaalta tulee, on lunta. Tosin lumimäärät etelässä ovat vähäisiä.

Eeva Nikkilä-Kiipula

STT

