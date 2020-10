Lappiin satoi syksyn ensilumi – Kittilässä jo melkein 20 sentin lumipeite

Lappiin satoi lauantaina talven ensilumi, kun Kilpisjärveltä Sallaan ulottuvalle vyöhykkeelle satoi lunta. Paikoitellen lunta tuli reippaastikin, sillä esimerkiksi Kittilän Kenttärovalla oli illansuussa 19 sentin lumikerros, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Eveliina Tuovinen.

– Enimpien lumisateiden alue menee ikään kuin turvavyö Lapin yli, mutta kyllä sen pohjoispuolellakin Inarissa ja Utsjoella on saatu muutamia senttejä lunta, Tuovinen kertoi STT:lle.

Tuovisen mukaan nyt satanut lumi näyttäisi toistaiseksi myös pysyvän lukuun ottamatta aivan eteläisintä Lappia, missä se voi sulaa pois.

– Lämpötila näyttäisi olevan Lapissa pääosin nollassa tai pakkasen puolella niin kauan kuin mihin ennuste ulottuu. Lumi ei ole ihan saman tien häviämässä sieltä.

Kuuraa ja mustaa jäätä myös Etelä-Suomessa

Ajokelit ovat Lapissa lähipäivinä huonoja lumentulosta johtuen. Tuovinen varoittaa myös maan etelä- ja keskiosien autoilijoita kuuraliukkaudesta ja mustasta jäästä.

Jos illalla on satanut vettä ja tien pinta on jäänyt märäksi ja jos sää selkenee yön aikana, tien pinnan lämpötila menee pakkasen puolelle, jolloin tielle tulee kuuraa tai mustaa jäätä.

– Tämä kannattaa ottaa huomioon aivan eteläisintä Suomea myöten, jos on aikaisin aamulla liikenteessä, Tuovinen sanoo.

Epävakainen sunnuntai

Sunnuntain sää näyttää Tuovisen mukaan lähes koko maassa epävakaiselta. Maan etelä- ja keskiosiin on luvassa vesisadetta ja Lappiin lisää lumisadetta. Pohjois-Lappiin näyttäisi olevan tulossa poutainen päivä.

Uusi viikko alkaa myös epävakaisissa merkeissä lukuun ottamatta Lappia, jonne on luvassa poutainen maanantaipäivä.

– Muualle on luvassa sadekuuroja. Idässä voi tulla luntakin Kainuu-Pohjois-Karjala -akselilla, Tuovinen sanoo.

Tiistai näyttäisi oleva enimmäkseen poutainen päivä, mutta sen jälkeen lännestä on tulossa jälleen uusia sateita etenkin maan etelä- ja keskiosaan.

Talvirenkaiden käyttö riippuu kelistä

Suomessa astui kesäkuussa voimaan uusi tieliikennelaki, jossa vuodelta 1981 peräisin ollut edellinen laki päivitettiin nykyaikaan. Uuden tieliikennelain myötä talvirenkaiden vaihtaminen ei enää riipu kalenterikuukausista.

Talvirenkaita ei ole pakko vaihtaa enää lainkaan, jos sää tai keli ei sitä edellytä. Nastarenkaita saa käyttää marraskuun alusta maaliskuun loppuun, mutta ne voi vaihtaa alle myös muulloin, jos ne sopivat säähän.

Tuomas Savonen

STT

Kuvat: