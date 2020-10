Lapsuudenystävänsä murhanneet miehet todistavat tänään Vuosaaren palkkamurhan uudessa oikeudenkäynnissä

Vuosaaren palkkamurhan uudessa oikeudenkäynnissä kuullaan tänään todistajina yhtä murhaajista sekä murhan tilaajaa. Janne Raninen, 43, ja ruotsalainen Leopoldo Gonzalez Carmona, 47, on aiemmin tuomittu elinkautiseen ruotsalais-turkkilaisen Volkan Ünsalin murhasta.

Sekä Raninen että Carmona tunsivat Ünsalin lapsuudesta asti.

Ennen murhaa syksyllä vuonna 2003 Ünsalia oli varoitettu, että Raninen on saanut tehtäväkseen tappaa hänet. Ünsal ei kuitenkaan uskonut, vaan matkusti lapsuudenystävänsä luokse Helsinkiin.

Yhden baari-illan jälkeen seurue suuntasi jatkoille Vuosaareen, missä sijaitsevassa asunnossa Ünsal tapettiin. Ruumis kuljetettiin pakettiautolla tuntemattomaan paikkaan, eikä sitä ole tähän päivään mennessä löytynyt. Hovioikeuden mukaan murhan oli tilannut Carmona.

Ranisen ja Carmonan lisäksi murhasta on aiemmin tuomittu Jani Leinonen ja nyt jo edesmennyt Raimo Andersson. Leinosta kuultiin oikeudessa todistajana aiemmin tällä viikolla.

Leinosen mukaan hänen oli alun perin tarkoitus vain tarjota Vuosaaressa sijainnut asuntonsa kahden muun tekijän käyttöön, jotta nämä voivat ottaa Ünsalin siellä kiinni. Oikeudessa häneltä kysyttiin, mistä syystä henkirikos lopulta kuitenkin tapahtui asunnossa ja miksi hän osallistui väkivaltaan.

– Siinä vain kävi niin.

Leinonen on aiemmin vaiennut tekotavasta ja ruumiin hävittämisestä. Nyt hän sanoi, että Ünsalin tappamisessa käytettiin pesäpallomailaa ja scart-johtoa ja että ruumis vietiin Porvooseen.

– Se ei ole enää siellä. Sinne on rakennettu tie.

Käräjäoikeus katsoi aikanaan, että Ünsal kuristettiin kuoliaaksi, mutta hovioikeuden mukaan tekotapa jäi avoimeksi.

Aarnio: Ennen murhaa liikkui vain huhuja

Tänä syksynä käynnistyneessä uudessa oikeudenkäynnissä ovat syytettynä huumepoliisin entinen päällikkö Jari Aarnio ja United Brotherhoodin entinen johtohahmo Keijo Vilhunen. Heitä syytetään murhasta. Epäilynä on, että Aarnio tiesi henkirikoksesta etukäteen, mutta ei estänyt sitä. Jos poliisi tietää murhasta ja jättää sen estämättä, hänet voidaan tuomita murhasta. Vilhusta taas epäillään yhdeksi murhan tekijöistä. Molemmat kiistävät syytteen.

Aarnio ja Vilhunen on tuomittu rikoskumppaneina niin sanotussa huumetynnyrijutussa. Myös miesten murhasyytteet linkittyvät läheisesti toisiinsa, koska Vilhunen sanoo olleensa se, joka kertoi murhahankkeesta etukäteen Aarniolle. Vilhunen oli tapahtuma-aikaan huumepoliisin tietolähde.

Aarnio kiistää, että olisi saanut Vilhuselta etukäteen tietoa henkirikoksesta. Aarnion mukaan asiasta oli liikkeellä korkeintaan ”yleistä huhun tasoista tietoa”.

Vilhusen mukaan murhasta aiemmin tuomitut tekivät hänestä väärän ilmiannon kostoksi siitä, että hän teki yhteistyötä Aarnion kanssa ja toimi poliisin tietolähteenä.

Todistajana aiemmin tällä viikolla kuultu Leinonen kiisti, että poliisille puhumisen syynä olisi ollut kosto.

– Ei todellakaan pidä paikkaansa, hän sanoi.

Leinosen mukaan hän meni poliisin puheille saatuaan tietää, että Aarnio olisi ”Saaran” sijaan häätänyt hänet Vuosaaren asunnosta. Murhan tekoaikaan Aarnion kanssa läheisissä väleissä ollut Saara oli Vuosaaren asunnon päävuokralainen.

Arlandan arvokuljetusryöstö motiivina

Aiemmin annetun hovioikeuden tuomion mukaan Volkan Ünsalin murhan motiivi liittyi Tukholman Arlandan arvokuljetusryöstöön.

Aseistautuneet miehet hyökkäsivät vuonna 2002 Tukholman lentokentälle, kun arvokuljetuksen säkkejä oltiin siirtämässä SAS:n koneesta vartiointiliikkeen pakettiautoon. Ryöstäjät saivat säkit haltuunsa uhkaamalla vartijoita automaattiaseella.

44 miljoonan kruunun arvoinen ryöstösaalis katosi jäljettömiin.

Leopoldo Gonzalez Carmona tunnusti vuonna 2017 ruotsalaisen ETC-lehden haastattelussa olleensa Arlandan ryöstön suunnittelija. Rikos on jo vanhentunut.

Volkan Ünsalin isä on kertonut Ünsalin vieneen yli kaksi miljoonaa kruunua Carmonan kätkemästä ryöstösaaliista ja häipyneen Turkkiin. Ünsal myös kertoi ryöstöstä poliisille ja pääsi todistajansuojeluohjelmaan, josta hän irrottautui ennen murhaa.

Jecaterina Mantsinen

STT

Kuvat: