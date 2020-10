Laskelma: Kolmen kuukauden lomautus supistaa eniten hyvätuloisen perheen tuloja – tänä vuonna tulot paranevat suhteellisesti eniten eläkeläispariskunnalla ja työmarkkinatuella olevalla työttömällä

Molempien vanhempien kolmen kuukauden lomautus supistaa eniten hyvätuloisen perheen tuloja, käy ilmi Palkansaajien tutkimuslaitoksen tekemästä Esimerkkiperheet 2020-2022 -raportista. Lomautus vaikuttaa hyvätuloisen perheen tuloihin eniten sekä prosentuaalisesti että euromääräisesti, sillä ansiosidonnainen päiväraha kattaa pienimmän osan kuukauden palkasta.

Koronapandemian myötä lomautettujen työntekijöiden määrä on kasvanut voimakkaasti. Raportin mukaan toukokuussa oli välillä yli 170 000 lomautettua.

Tänä vuonna suhteellisesti suurimpia hyötyjiä ovat laskelman mukaan eläkeläispariskunnat ja työmarkkinatuella elävät työttömät. Tulojen paranemisen taustalla ovat pienimpien eläkkeiden sekä perusturvan korotukset, ja työmarkkinatukea saavien etuna on vuoden viimeisen kolmanneksen väliaikainen epidemiakorvaus.

Kolmen kuukauden lomautuksen vaikutusten vertailussa on mukana hyvätuloinen perhe, toimihenkilöperhe sekä työntekijäperhe. Esimerkkiperhelaskelmissa tarkastellaan kokonaisuudessaan seitsemää erilaista kotitaloutta ja ansiotulojen, tulonsiirtojen ja verojen sekä veroluonteisten maksujen vaikutusta kotitalouksien ostovoimaan.

Asuminen suurin menoerä

Vuokrat ovat raportin mukaan nousseet keskimäärin kahden prosentin vuosivauhtia, kun taas omistusasumisen kustannukset ovat alentuneet keskimäärin puoli prosenttia vuosina 2014-2019. Raportissa ennustetaan, että omistusasuminen halpenee edelleen vuoteen 2022 mennessä.

Vuokralla asuvien reaalitulot kasvavat raportin mukaan heikommin kuin omistusasunnossa asuvien tulot. Esimerkiksi työttömillä vuokra-asunnossa asuvilla vuokran osuus kuukauden kokonaiskulutuksesta voi olla lähes 40 prosenttia.

Raportin mukaan vuokralla asumisen hintavuus vaikuttaa erityisesti työntekijäperheisiin, yksinhuoltajiin sekä työttömiin. Hyvätuloiset, toimihenkilöperheet ja eläkeläispariskunnat asuvat raportin mukaan useammin omistusasunnoissa.

Tulot nousevat parin vuoden kuluessa

Raportin mukaan veroluonteiset sosiaalivakuutusmaksut kasvavat lähivuosina. Pienituloisten perheiden kohdalla tämä saattaa raportin mukaan tarkoittaa sitä, että ansioiden noustessa saattavat ne alentaa saatuja tulonsiirtoja.

Raportin mukaan esimerkiksi yksinhuoltajaperheen verotus kiristyy ennustejakson aikana, vaikka tulot itsessään nousevatkin.

Vuoteen 2015 verrattuna kaikkien perheiden kuukausittain käytettävissä olevat tulot kasvavat vuoteen 2022 mennessä. Hyvätuloisella perheellä tulot kasvavat 790 euroa, toimihenkilöperheellä 549 euroa, työntekijäperheellä 469 euroa, yksinhuoltajaperheellä 141 euroa ja eläkeläispariskunnalla 196 euroa kuukaudessa.

Työmarkkinatukea saavan työttömän kuukausitulot kasvavat 152 euroa ja ansiosidonnaisella työttömyyspäivärahalla elävän työttömän tulot kasvavat 82 euroa.

Henrietta Nyberg

STT