Lehti: Alfa Romeon kuljettajapäätöksiä mahdollisesti luvassa vielä tässä kuussa – nuori Schumacher suosikkina Räikkösen vierelle

Kimi Räikkösen Alfa Romeo -tallin ensi kauden kuljettajakuviot formula ykkösten MM-sarjassa ovat vielä varmistamatta, mutta Autosportin mukaan talli saa päätöksen aikaan vielä tässä kuussa. Näin ainakin odottaa tallipäällikkö Fred Vasseur.

Alfa Romeolla kaudesta 2019 ajaneen Räikkösen, 41, odotetaan jatkavan tallissa, mutta italialaiskuljettaja Antonio Giovinazzilta paikka on karkaamassa. Autosport näkee, että formulalegenda Michael Schumacherin poika Mick hyppää F1-rattiin ensi kaudella.

Mick Schumacherin piti debytoida Alfan ohjaamossa Nürburgringin radalla Eifelin gp:n vapaissa harjoituksissa toissa viikolla, mutta sääolosuhteet peruivat treenit ja nuoren miehen näyttöpaikan. Tallipomo Vasseurin mukaan uutta harjoituspaikkaa Mick Schumacherille on vaikea löytää, mutta silti talli alkaa olla valmis päätöksiin ensi kaudesta.

– Mielestäni meidän on tehtävä ratkaisu lokakuussa, jotta kauden viimeisiin kisoihin päästään rennommalla mielellä. Mickin osalta (harjoitusten peruuntuminen) oli harmi, mutta ainakin hän sai jotain plakkariin kaikesta valmistelusta, jota tehtiin, Vasseur mietti Autosportin mukaan.

– Portimaossa (tänä viikonloppuna) ei harjoituspaikkaa ole helppo saada, koska kaikkien on opittava rata. Ja Imolassa (kuun vaihteessa) ei ole perjantain vapaita harjoituksia, eikä Istanbulissakaan (marraskuun puolivälissä) ole helpointa. Ja Mick ajaa sitten Bahrainissa F2-luokkaa (marraskuun lopulla), Vasseur selvitti vielä harjoitusnäkymiä.

STT

