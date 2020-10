Li Andersson: Etäopetukseen on mahdollisuus siirtyä paikallisesti – opetusministeri vieraili lauantaina Salon torilla

Koulutuksen järjestäjät voivat siirtyä nykyisen lainsäädännön nojalla etäopetukseen niillä paikkakunnilla, joissa koronavirustilanne huononee nopeasti, Salon torilla lauantaina vieraillut opetusministeri ja vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson kertoi.

Ylen mukaan hallitus on valmistelemassa kiireisesti uusia suosituksia, joilla yritetään estää tartuntojen leviämistä. Yle kertoi perjantaina, että hallituksen listalla olisi esitys ainakin toisen asteen, eli lukioiden ja ammattioppilaitosten oppilaiden siirtämisestä etäopiskeluun. Esitys olisi valmis Ylen mukaan jo alkuviikosta. Andersson ei kuitenkaan vahvistanut asiaa Salossa.

– Opetus- ja kulttuuriministeriössä ei ole välitöntä tarvetta muuntyyppisille linjauksille kuin mitä on nyt jo tehty. Koulutuksen järjestäjillä on aika laajat vapaudet päättää, miten opetuksensa järjestää. Lainsäädäntö mahdollistaa paikallisia ratkaisuja, jos kaupungissa on vakavampi tartuntatilanne tai tartuntaketjuja, Andersson sanoi ja nosti esiin Vaasan, jossa koronatilanne on tällä hetkellä vakava.

Anderssonin mukaan hallituksen toimintamalli on syksyllä ollut se, että koulunkäynnin sujuvuutta on pyritty turvaamaan – erityisesti niillä alueilla, joissa koronatilanne on ollut rauhallinen.

– Keväästä opimme sen, että pitkät poissaolot lisäävät todennäköisyyttä koulupudokkuuteen. Pyrimme muilla yhteiskunnan toimenpiteillä pitämään tartuntatilanteen aisoissa.

Kouluissa jatkotartuntoja on todettu altistumisten määrään nähden vain vähän.

– Tilanne näyttää sikäli koulujen kannalta hyvältä. Hienoa, että oppilaitoksissa on noudatettu hyvin käsihygieniaan liittyviä ohjeistuksia ja opetuksen järjestämiseen liittyviä suosituksia, Andersson kiitteli.

Kouluissa koronaa enemmän on puhuttanut syksyn aikana kiusaaminen, joka on yltynyt paikoin jopa väkivallaksi. Anderssonin mielestä vastuu asiassa on kaikilla.

– Mietimme eri ministeriöiden kanssa, mitä voimme lainsäädännöllisesti vielä kenties tehdä. Koulutuksen järjestäjillä on velvoitteena turvata opiskeluympäristö ja puuttua kaikenlaisiin kiusaamistapauksiin. Myös aikuisilla on vastuu roolimalleina siinä, miten käyttäydytään ja puhutaan toisista.

Syyskuisessa budjettiriihessään hallitus päätyi ottamaan ensi vuonna 10,8 miljardia euroa lisää velkaa. Andersson puolusti näin massiivisen velan tarpeellisuutta.

– Siinä on yhteensä 4 miljardia euroa koronaan ja kuntien tukemiseen. Valtion pitää kantaa tässä tilanteessa vastuunsa. Emme voi ilmoittaa kunnille ja sairaanhoitopiireille, että maksakaa laskunne itse testauksista ja muista koronaan liittyvistä käytännöistä, Andersson sanoi.

Andersson kumosi kokoomuksen väitteet, joiden mukaan hallituksen viestintä kasvomaskiasiassa olisi ollut epäselvää. Kokoomus esitti perjantaina asiasta epäluottamuslauseen perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulle (sd.).

– Maskien osalta viesti on ollut ihan se sama koko ajan. Pitää muistaa, että tarvitsemme eri suosituksia epidemian eri vaiheissa. Keväällä olimme laskevalla uralla koronan suhteen, enkä näe, miksi hallituksen olisi pitänyt antaa silloin maskisuositus, Andersson sanoi.

– Ajatus on ollut se, että jos toinen aalto tulee ja tilanne pahenee, niin silloin meillä ovat maskit keinovalikoimassa, ja näin on juuri toimittu.

Kuinka rankalta henkilökohtaisesti korona-aika on tuntunut?

– Luulen, että kevät oli monille ministereille rankka. Viime kädessä kukaan ei tiedä, mikä oikea strategia on eikä kukaan ole ollut koskaan sellaisessa tilanteessa, että olisi joutunut isossa epävarmuudessa toimimaan ja tekemään päätöksiä, joilla on vaikutusta laajasti koko suomalaiseen yhteiskuntaan.