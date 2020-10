Libanon ja Israel käynnistivät neuvottelut kiistellystä merirajasta

Libanon ja Israel neuvottelivat keskiviikkona ensimmäistä kertaa kiistellystä merirajasta. Välittäjänä neuvotteluissa toimivat YK ja Yhdysvallat.

Merirajaa koskevassa kiistassa on kysymys siitä, että kriisiytynyt Libanon haluaisi etsiä öljy- ja kaasuvaroja Välimereltä osista, jotka Israel lukee territorioonsa. Neuvottelut pidettiin YK:n Libanonissa toimivan rauhanturvaoperaation Unifilin päämajassa Naqouran kaupungissa Libanonin etelärajalla.

Osapuolien saaminen yhteisen pöydän ääreen on harvinaista, sillä maiden välillä ei ole diplomaattisia suhteita. Teknisesti ottaen Libanon ja Israel ovat yhä sodassa keskenään. Israelin ja Libanonin shiialaisen Hizbollah-järjestön välillä käytiin tuhoisa sota vuonna 2006.

Yhdysvallat on luonnehtinut neuvotteluita historialliseksi yhteisymmärrykseksi kahden maan välillä. Analyytikot ovat arvelleet neuvotteluiden ajoituksen kielivän siitä, että presidentti Donald Trumpin hallinto pyrkii keräämään ulkopoliittisia meriittejä presidentinvaalien alla.

Vain noin kuukausi sitten Israel, Bahrain ja Arabiemiraatit normalisoivat suhteensa Yhdysvaltain välittämänä. Libanon on kuitenkin korostanut, että neuvottelut koskevat teknisiä seikkoja eikä pyrkimys ole liennyttää suhteita Israeliin.

Ensimmäisen neuvottelukierroksen kerrottiin päättyneen aamupäivän puolella, joten se kesti korkeintaan reilun tunnin. Libanonin armeijalähde kertoo uutistoimisto AFP:lle, että seuraavan kerran merirajasta on määrä neuvotella kahden viikon päästä.

STT

