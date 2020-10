Lintilä Levillä: Uudet tiedot antavat aihetta arvioida uudelleen päätöksiä matkailijoiden testauksista

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) katsoo, että uudet tiedot koronaviruksesta ja näytteiden ottamisesta antavat aihetta arvioida uudelleen matkailua koskevia päätöksiä ja tulkintoja.

Lintilä viittasi tiedotustilaisuudessa Levillä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) näkemykseen, jonka mukaan hallituksen suunnittelemaa kahden testin mallia voitaisiin muuttaa niin, että jälkimmäinen testi otettaisiin heti Suomeen saavuttaessa eikä vasta kolme vuorokautta ensimmäisen testin jälkeen. Tällöin vältettäisiin mahdollinen karanteeni, johon matkailija voitaisiin alkuperäisen suunnitelman mukaan asettaa toista testiä odottaessa.

– Koska kyse on erittäin tärkeästä asiasta paikallisille yrittäjille ja Suomen matkailulle kaikkineen, toivon, että hallituksen piirissä voidaan tehdä joko uusia päätöksiä tai ainakin tarkentaa tulkintaa hyvinkin nopealla aikataululla, Lintilä sanoi STT:lle tapaamisen jälkeen.

Lintilä sanoi saaneensa Lapin-vierailulla käsityksen, että alueella on hoidettu velvoitteet hyvin ja suunnitelmat turvalliseen ja terveelliseen matkustamiseen ovat olemassa.

– Täällä on selkeästi olemassa valmius ottaa vastaan matkailijoita niin koti- kun ulkomailta. Mutta toive on täällä, että pystyttäisiin ottamaan myös yli kolme vuorokautta viipyviä matkustajia, Lintilä sanoi.

Hallituksen suunnitelmana on ollut, että uudessa, marraskuun lopulla voimaan tulevassa testausmallissa karanteeni- ja testausehdot koskisivat maita, joissa tauti-ilmaantuvuus on 25 tapausta sataatuhatta asukasta kohti kahden viikon aikana.

Raja-arvon ylittävästä maasta Suomeen saapuvan ulkomaalaisen tulisi ottaa ensimmäinen testi lähtömaassa ja toinen Suomessa kolme vuorokautta ensimmäisen testin jälkeen. Odotusajaksi hänet voitaisiin asettaa karanteeniin.

Lapin matkailutoimijat ovat jo aiemmin ilmaisseet tyytymättömyytensä myös nykyiseen järjestelyyn. He ovat muistuttaneet, että kansainvälinen matkailija viipyy Suomessa 3-5 vuorokautta, jolloin hallituksen linjaama karanteeniaika on ongelmallinen.

Lapin matkailuväki on esittänyt sekä karanteenista että toisen testin vaatimuksesta luopumista.

”Karanteenissa hotellihuoneessa – eihän se ole millään tavalla mahdollista”

Lintilä ja kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari (sd.) tapasivat matkailualan väkeä Kittilässä Levillä. Lapin matkailutoimijoiden ja Lapin liiton järjestämällä tapaamisella ministereitä perehdytettiin Lapin-matkailun talousnäkymiin matkailusesongin kynnyksellä.

Tapaamiseen osallistunut Levi Hotel Span toimitusjohtaja Sanna Leinonen arvioi tapaamisen jälkeen STT:lle, että karanteenin välttäminen testausten välissä helpottaisi olennaisesti matkasuunnitelmien tekoa.

– Uskon, että se helpottaisi tilannetta, koska silloin ehkä nähtäisiin, että voi matkustaa. Ettei tarvitsisi ajatella, että on karanteenissa hotellihuoneessa – eihän se ole millään tavalla mahdollista.

Hän sanoi odottavansa joka tapauksessa rauhallista kautta, mutta olennaisia matkailijoiden tulon kannalta on liikenneyhteyksien säilyminen, jotta kotimaisetkin matkailijat käytännössä voivat tulla Lappiin.

Leinonen sanoi toivovansa hallitukselta ja viranomaisilta kaiken kaikkiaan ennakoitavuutta ja linjakkuutta päätöksiin ja niistä tiedottamiseen, mitä tulee vaikkapa kokoontumisrajoituksiin ja ravintoloiden aukioloaikoihin. Asiakkaat tekevät hänen mukaansa hyvin nopeita ratkaisuja.

– Ei ole kyse vain siitä, että esimerkiksi tviitataan, vaan sillä on valtava vaikutus. Ja se on meidän kannalta vähän sotkuista.

”Alueelle äärettömän vakava tilanne”

Lintilä kuvasi matkailualan ahdingon vaikutuksia aluetaloudelle erittäin suuriksi.

– Täytyy sanoa, että tilanne on äärettömän vakava tälle alueelle, arvioissa on jopa yli 8 000 työpaikan väheneminen ensi vuoden aikana, Lintilä sanoi.

Hallituksella ei kuitenkaan tällä erää ole suunnitelmia alueen tukemiseen matkailun ahdingon vuoksi. Lintilä sanoi tiedotustilaisuudessa Levillä, että hallitus on parhaillaan tekemässä muutoksia kustannustukeen, jotta se vastaisi aiempaa paremmin muun muassa ravintola- ja matkailualojen tarpeisiin.

Tukitoimia joudutaan hänen mukaansa pohtimaan, jos pahimmat skenaariot Lapin matkailusta toteutuvat.

Susanna Jääskeläinen

STT

