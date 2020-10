Lisää tuomareita korkeimpaan oikeuteen? Biden välttelee vastaamasta vaalitaktisesti vaikeaan kysymykseen

Jos ihmeitä ei tapahdu, republikaanien hallussa oleva Yhdysvaltain senaatti vahvistaa ensi viikolla Amy Coney Barrettin nimityksen korkeimman oikeuden tuomariksi. Presidentti Donald Trumpin valitseman Barrettin nimitys on ollut vaalisyksyn kuumia perunoita, mutta se ei välttämättä anna republikaaneille kannatuspomppua marraskuun vaaleissa.

Korkein oikeus on kuitenkin noussut demokraattien kannalta kinkkiseksi vaaliteemaksi. Viime viikkoina on puhuttanut erityisesti mahdollisuus siihen, että jos demokraatit saisivat vaaleissa vallan, he voisivat laajentaa korkeimman oikeuden kokoa.

Näin Joe Biden voisi presidenttinä nimittää mieleisiään tuomareita ja keikauttaa oikeuden tasapainoa takaisin liberaaliin suuntaan. Syyskuussa kuollut korkeimman oikeuden tuomari Ruth Bader Ginsburg kuului oikeuden liberaalisiipeen, kun taas Barrett on originalistinen eli konservatiivinen tuomari. Barrettin nimityksen jälkeen konservatiiveilla olisi oikeudessa 6-3-enemmistö.

Helsingin yliopiston dosentin Markku Ruotsilan mukaan tilanne voi aktivoida molempien puolueiden kannattajia vaaliuurnille.

– Demokraatit uhkaavat vesittää korkeimman oikeuden konservatiivienemmistön vaalien jälkeen, ja tämä pelko yllyttää tietysti kaikki arvokonservatiivit äänestämään. Ihan samalla tavalla korkeimman oikeuden haltuunotto konservatiiveille yllyttää demokraatteja äänestämään, jotta he voivat sen kumota vaalien jälkeen, Ruotsila sanoo.

Biden ja Harris vältelleet vastaamasta

Perustuslaki ei määritä korkeimman oikeuden kokoa, joten periaatteessa sen laajentaminen olisi mahdollista, ja moni demokraattien vasemmalla laidalla kannattaa sitä.

Asia on kuitenkin herkkä, sillä keskeisen instituution 150 vuotta muuttumattomana pysyneen rakenteen muuttaminen ei ole amerikkalaisten keskuudessa suosittu vaihtoehto. Heinäkuussa tehdyssä tutkimuksessa alle 30 prosenttia amerikkalaisista kannatti oikeuden laajentamista.

Siksi demokraateilla on edessään visainen strateginen pulma. Tämä näkyy siitä, miten Biden ja varapresidenttiehdokas Kamala Harris ovat vältelleet vastaamasta asiaa koskeviin kysymyksiin. He eivät halua säikäyttää maltillisia äänestäjiä, mutta eivät myöskään suututtaa vasemmistodemokraatteja.

Esimerkiksi presidenttiehdokkaiden tv-väittelyssä Bidenilta kysyttiin korkeimman oikeuden laajentamisesta, ja Biden sanoi suoraan, että ei aio vastata kysymykseen, koska ei halua siitä vaaliteemaa.

Maanantaina Biden antoi ohiolaiselle tv-kanavalle ympäripyöreän vastauksen.

– En ole oikeuden laajentamisen fani, mutta en halua keskittyä siihen aiheeseen. Haluan säilyttää fokuksen. Presidentti haluaisi mielellään taistella kanssani siitä, että laajentaisinko oikeutta, Biden sanoi.

Trumpilla ei kannatuspomppua

Republikaaneillekin korkein oikeus on vaalitaktisesti haastava asia. Kyselyiden mukaan enemmistö amerikkalaisista olisi toivonut, että nimityksen kanssa olisi odotettu vaalien yli.

Jotkut asiantuntijat ovat analysoineet, että republikaanit tietävät Barrettin nimittämisen ennen vaaleja olevan ehkä vaalitaktisesti huono veto, mutta katsovat konservatiivituomarin saamisen korkeimpaan oikeuteen olevan sen arvoista.

Kun korkeimman oikeuden paikka vapautui syyskuussa, ei Trumpin ja republikaanien kannatuksessa näkynyt pomppua, ja lokakuussa Trumpin kannatus on vain laskenut. Toistaiseksi Trump ei siis näytä erityisesti hyötyneen tilanteesta.

Aborttioikeus saattaa palata osavaltioiden päätettäväksi

Barrettia on kuultu tällä viikolla senaatissa, jossa demokraatit ovat yrittäneet saada selville hänen näkemyksiään aiheista, jotka voisivat tulla korkeimman oikeuden käsittelyyn. Kuulemiset ovat enimmäkseen poliittista teatteria, sillä äänestyksen uskotaan menevän melko lailla puoluerajojen mukaan.

Demokraatit pelkäävät, että yhä vahvemmin konservatiivien haltuun siirtynyt oikeus voi kaataa monia liberaaleille tärkeitä asioita, kuten liittovaltion takaaman aborttioikeuden ja edellisen presidentin Barack Obaman terveydenhuoltouudistuksen.

Barrett on vakuuttanut tulkitsevansa lakia puolueettomana tuomarina, joka ei anna henkilökohtaisten näkemystensä vaikuttaa ratkaisuihinsa.

Ruotsilan mukaan on täysin realistista, että konservatiivinen korkein oikeus voisi kumota vuoden 1973 Roe v Wade -päätöksen, joka takaa aborttioikeuden Yhdysvalloissa. Sen kumoaminen merkitsisi sitä, että kukin osavaltio voisi itse päättää abortin laillisuudesta.

Katolilaisen Bidenin suhde aborttioikeuteen on mutkikas. Hän kuului aikanaan abortin vastustajiin, mutta on 2000-luvulla muuttanut näkemyksiään vastaamaan demokraattipuolueen valtavirtaa.

Demokraattien keskuudessa aborttioikeudella on laaja kannatus, mutta Biden tarvitsee myös liikkuvia äänestäjiä, joiden aborttikannat vaihtelevat.

– Jos hän tekee nyt aborttiasiasta keskeisen teeman, hän menettää Trumpin leiristä ne äänet, jotka hän ehdottomasti tarvitsee, Ruotsila arvioi.

Anssi Rulamo

STT

