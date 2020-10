Lisäaikaa verojen maksuun hakeneista kymmenesosalla on maksuvaikeuksia

Lisäaikaa verojen maksuun hakeneista kymmenellä prosentilla on maksuvaikeuksia, kertoo Verohallinto. Koronakriisin aikana verojen maksuun on ollut mahdollista hakea lisäaikaa aiempaa helpommin.

Koronatilanteen alkuvaiheessa 39 000 asiakasta haki lisäaikaa verojen maksuun. Hakeneista puolet oli yrityksiä ja puolet henkilöasiakkaita. Verohallinto hyväksyi valtaosan hakemuksista.

Verovelvolliset ovat saaneet huomautuksen, jos maksujärjestelyn ensimmäinen erä on maksamatta. Verohallinto huomauttaa, että jos maksujärjestelyssä olevia veroja ei maksa 14 päivän sisällä huomautuksesta, maksujärjestely peruuntuu ja verot voivat mennä ulosottoon.

– Olemme tilanteesta huolissamme. Kymmenen prosenttia on suuri määrä, kun kyseessä on vasta maksujärjestelyn ensimmäinen maksuerä. Huomautuksen saaneiden pitäisi toimia nyt heti ja maksaa ensimmäinen erä. Aiemmin tehtyä maksujärjestelyä ei voi muuttaa, kertoo tiedotteessa ylitarkastaja Timo Helin Verohallinnosta.

Maksujärjestelyssä verojen maksu on jaettu kuukausieriin. Verohallinnon mukaan suurimmalla osalla lisäaikaa hakeneista ensimmäinen erä tuli maksettavaksi syys-lokakuun taitteessa.

Verovelan määrä 1,1 miljardia euroa

Tällä hetkellä 31 000 asiakkaalla on voimassa helpotettu maksujärjestely. Yritysten osuus on 17 000. Helpotetun maksujärjestelyn ensimmäisen erän on jättänyt syys-lokakuun taitteessa maksamatta 3 700 yritys- ja henkilöasiakasta.

Helpotetussa maksujärjestelyssä oleva verovelan määrä on yhteensä 1,1 miljardia euroa.

Antti Autio

STT

Kuvat: