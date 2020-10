Luonnonperintösäätiö osti suojelualueen Salon kaakkoispuolelta

Luonnonperintösäätiö on ostanut yhdeksän hehtaarin suuruisen alueen Salon kaakkoispuolelta, läheltä Aarnionperää. Kruunuvuoreksi ristitty alue koostuu metsäisestä vuoresta ja vehreistä vuorenrinteistä.

Kruunuvuoresta vinkin Luonnonperintösäätiölle antoi kirjailija Anni Kytömäki. Säätiö voitti alueesta käydyn tarjouskilpailun.

– Ostimme alueen yksityiseltä henkilöltä, jonka suku on asunut mailla. Ostohinta oli noin 44 000 euroa, Luonnonperintösäätiön toiminnanjohtaja Anneli Jussila kertoo.

Luonnonperintösäätiö ostaa lahjoitusvaroin luonnonalueita ja rauhoittaa ne pysyvästi. Kruunuvuoresta säätiö kiinnostui monesta syystä.

– Tällaisia koskemattomia alueita on harvoin myynnissä. Alue on geologisesti mielenkiintoinen, sillä Kruunuvuoren länsireunalta löytyy luolamuodostelmia. Lisäksi suojelualueella sijaitsevan Aromäen vuoren laella kohoaa vanhoja mäntyjä ja keloja. Kaiken kruunaa vuoren huipulta löytyvä pronssikautinen hautaröykkiö, Jussila kertoo.

Kansalaisten on mahdollista päästä liikkumaan Kruunuvuorella.

– Alueella pätee jokamiehenoikeudet. Sinne on tulossa reitistö ja opastetaulu ensi kesää varten, Jussila sanoo.

Kruunuvuoren vieressä sijaitsee Kujanpään luonnonsuojelualue, joka puolestaan kytkeytyy edelleen Säilämetsän luonnonsuojelualueeseen. Molemmat ovat yksityisiä luonnonsuojelualueita.