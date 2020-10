Luonto, kylpylät ja mökkisauna vetävät suomalaisia syyslomilla – ”Kotimaanmatkailun kultakautta eletään”

Suomalaiset suuntaavat nyt sankoin joukoin mökeille ja luontopoluille. Liiketoimintajohtaja Juha Purhonen vuokramökkejä ja loma-asuntoja välittävältä Lomarenkaalta kuvaa syyslomien varaustilannetta poikkeukselliseksi.

– Meillä on nyt lokakuussa tuplat enemmän varauksia kuin viime vuonna tähän aikaan. Ja lokakuu on vielä kesken.

Mökkien korostunut suosio näkyi jo kesällä, jolloin Lomarenkaalla oli Purhosen mukaan 40 prosenttia tavallista enemmän varauksia. Hän kertoo varausten jakautuneen niin kesälämpimillä kuin nytkin ympäri Suomen. Puolet Lomarenkaan mökeistä on rannoilla, puolet matkailukeskuksissa.

– Kysynnässä ei ole erityistä piikkialuetta, Purhonen sanoo.

– Kotimaanmatkailun kultakautta eletään.

Purhonen kuitenkin mainitsee Kolin ja Rukan kohteina, jotka ovat vetäneet selkeästi tavallista enemmän ihmisiä tänä vuonna.

Myös hotellien puolella kiinnostus luontoon näkyy, kerrotaan niin Sokos Hotelsilta kuin Scandicilta.

– Ne suomalaiset, jotka ovat aikaisempina vuosina lähteneet ulkomaille, ovat etsineet kotimaan kohteita, arveleetuottojohtaja Nina Nieminen Sokos Hotelsilta.

Erityisen suosittu on Niemisen mukaan ollut luonnon ja kylpylän yhdistelmä. Kärkipaikkaa varauksissa pitää Sokos Hotelsilla Kolin hotelli, joka onkin syyslomien ajalle jo täyttynyt.

Scandicin kaupallinen johtaja Christian Borg vahvistaa osaltaan kylpylöiden suosion syyslomakaudella, samoin luontokohteiden. Hän ennakoi Rukasta koronasyksylle menestyskohdetta.

– Tämäntyyppisissä kohteissa pystyy lomailemaan monipuolisesti, hän sanoo.

Kaupungilla hiljaisempaa

Kaupunkilomien tilanne on luontokohteita epävarmempi ja epätasaisempi. Sokos Hotelsin Nieminen kertoo, että Helsingissä varauksia on nyt tavallista vähemmän, mutta sen sijaan esimerkiksi Hämeenlinna on herättänyt aiempaa enemmän kiinnostusta. Varauksia on hajaantunut pienempiin kaupunkikohteisiin.

– Kaupunkilomilla on ollut painopisteen muutosta, Nieminen kuvaa.

Scandicin Borg puolestaan kertoo, ettei kaupunkien vetovoima tällä hetkellä näytä vetävän vertoja luonnolle, mutta painottaa, että viimeinen sana on vielä sanomatta.

– Uskomme, että ihmiset tekevät päätöksiä aika lyhyellä aikavälillä. Myös säät vaikuttavat siihen, mennäänkö mökeille vai halutaanko kaupunkikulttuuria.

Kaikkiaan Borg ei mielellään tässä vaiheessa vertaile alkavaa lomakautta aiempiin vastaaviin, sillä kuluvassa syksyssä on vielä niin paljon epävarmuutta.

– Uskon, että tilanne ehtii vielä muuttua. Arvaamattomuus, mitä rajoitteisiin tulee, ei tietenkään toimintaa helpota.

Borg ei kuitenkaan ennakoi hotellien syksylle samanlaista odotuksiin nähden hyvää tulosta kuin kesälle. Vapaa-ajan matkustajien varovaisuuden lisäksi liikematkustajien puute tuntuu hotellialalla selkeästi.

Etelän aurinko ei kutsu tänä vuonna

Jos syyslomalaiset vetäytyvät koronalta kotimaisen luonnon helmaan, niin perinteisten lomamaiden tavernoissa suomen kieltä kuullaan tänä vuonna harvakseltaan. Aurinkomatkoilta kerrotaan, ettei heillä ole tarjolla lainkaan ulkomaanmatkoja syyslomakaudelle. Ulkomaan pakettimatkat peruttiin tällä viikolla marraskuun loppuun saakka, kun jo aiemmin ne oli peruttu lokakuun lopulle. Ulkomaan kaupunkilomien tilannetta tarkastellaan tasaisin väliajoin, mutta syyslomakaudelle niitäkään ei ole tarjolla.

Joulukuun alusta ohjelmassa on näillä tiedoin muutamia lämpimiä pakettimatkakohteita.

TUI FinlandinLaura Aaltonen puolestaan kertoo, että heillä rajoitukset ovat tyhjentäneet kalenterin syyslomien osalta. Vielä aivan äskettäin jouduttiin perumaan kaksi lähtöä Kyprokselle. Aaltonen harmittelee tilannetta, sillä nämä kohteet olivat myyneet niin hyvin, että matkustajien mahduttamiseksi lentokoneet oli jouduttu vaihtamaan suurempiin.

Tilanne näkyy myös lentoliikenteessä. Finnairilta kerrotaan, että lentoyhtiö lentää lokakuussa 42 kohteeseen, mutta normaalia syysloma-ajan kysyntäpiikkiä esimerkiksi Euroopan kaupunkikohteisiin ei ole.

Koska matkustusrajoituksille keskeinen koronatartuntojen ilmaantuvuusluku on ylittynyt miltei kaikkialla, lentäen lomille lähtevät suuntaavat nyt ennen kaikkea Pohjois-Suomeen, jonkin verran myös muualta maasta Helsinkiin. Matkustajia on Finnairin mukaan kymmenesosa tavallisesta.

Aurinkomatkat lanseerasi muutama viikko sitten kotimaan pakettimatkat, joista ensimmäisenä ja ainoana syyslomaviikoille ehtii aueta huomenna Ruka.

– Se onkin loppuunmyyty, Mari Kanerva Aurinkomatkojen viestinnästä kertoo.

Marraskuun loppupuolella aukeavat Aurinkomatkojen muut kotimaan kohteet, jotka ovat nekin Pohjois-Suomessa.

Minna Tiainen

STT

Kuvat: