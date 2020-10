LVM: Aiotusta uutistoimistotuesta peräännyttiin, koska ministeriössä ei uskota STT:n toiminnan kannattavuuteen

Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) perääntyi kansallisen uutistoimistotuen esittämisestä, koska ministeriössä ei uskota, että STT:n liiketoiminta voisi muuttua kannattavaksi tuen myötä, kertoo ministeriön ylijohtaja Olli-Pekka Rantala.

Vielä kesäkuussa neljännessä lisätalousarviossa uutistoiminnan tukeen varattiin 2,5 miljoonaa euroa. Nyt tuki ollaan sulauttamassa osaksi yleistä median koronatukea, jonka määrä kasvaisi 7,5 miljoonan euroon.

– Uutistoimistotuessa on alun alkaenkin ollut kyse määräaikaisesta kertaluontoisesta tuesta. Tuen tarkoitus oli, että sen avulla toiminta voisi muuttua kannattavaksi. Tässä on käyty erinäisiä keskusteluja, eikä niiden perusteella näytä todennäköiseltä, että näin voisi käydä, Rantala sanoo.

STT:lle myönnettiin vuonna 2019 puolentoista miljoonan euron kertaluontoinen tuki. STT:n uutisliiketoiminta on kuitenkin edelleen raskaasti tappiollista.

Rantalan mukaan ministeriössä päätettiin, että koronaviruksen aiheuttamista mainostulojen menetyksistä kärsivien mediayhtiöiden tukeminen on tärkeämpi hanke. Koska STT ei myy mainoksia, tukiehtojen mukaisesti uutistoimiston ei ole STT:n toimitusjohtaja Kimmo Pietisen mukaan mahdollista saada median yleistä koronatukea.

Uutistoimistotuen poistamisesta ei kerrottu STT:lle

STT tavoitteli asiassa liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakkaa (sd.), jonka esikunnasta kysymykset ohjattiin Rantalalle. Lokakuun alussaHarakka kertoi ministeriönsä tiedotteessa, että mediatuki kasvaa 7,5 miljoonaan euroon. Rantalan mukaan yksityiskohtaisempi tiedottaminen ei tuossa vaiheessa ollut mahdollista, sillä asia oli budjettisalaisuuden piirissä.

LVM ei Pietisen mukaan kertonut tuen käyttötarkoituksen muutoksesta, eikä sen perusteesta STT:lle oma-aloitteisesti missään vaiheessa.

– Sain tietää asiasta, kun satuimme lukemaan tarkemmin median koronatuen perustelumuistiota. Se alkoi ihmetyttää, minkä jälkeen asia selvisi valtiovarainministeriön seitsemännestä lisätalousarvioesityksestä. Sain asiasta vahvistuksen Harakan esikunnasta keskiviikkona sitä kysyessäni, toimitusjohtaja Kimmo Pietinen toteaa.

Olli-Pekka Paajanen, Anniina Luotonen

STT

Kuvat: