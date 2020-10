Maailman merien pohjat ovat mikromuovien kaatopaikka, kertoo uusi tutkimus

Maailman merien pohjassa makaa ainakin 14 miljoonaa tonnia mikromuovia, kertoo Australian tieteellinen tutkimuslaitos CSIRO tuoreessa tutkimuksessaan.

Laitoksen mukaan määrä on noin 25 kertaa suurempi kuin aikaisemmissa tutkimuksissa on oletettu. Tutkijat käyttivät muun muassa robottisukellusveneitä, joilla näytteitä haettiin aina 3 000 metrin syvyydestä Etelä-Australian rannikolta.

– Tutkimuksemme osoittaa, että merien syvänteet ovat mikromuovien kaatopaikka. Mereen päätyvät muovijätteet hajoavat, ja niistä tulee mikromuoveja, selvitti tutkimuksessa mukana ollut Denise Hardesty.

– Hallituksien, teollisuuden ja yhteisöjen on tehtävä yhteistyötä, jotta meriimme ja rannoillemme päätyvän roskan määrää saadaan vähennettyä, Hardesty jatkoi.

STT

