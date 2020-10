Maailmanlaajuisesti varmistettu jo yli 38 miljoonaa koronavirustartuntaa

Maailmalla on tähän mennessä varmistettu jo yli 38 miljoonaa koronavirustartuntaa, selviää baltimorelaisen Johns Hopkins -yliopiston seurannasta.

Määrällisesti eniten tartuntoja on Yhdysvalloissa ja Intiassa. Yhdysvalloissa tartuntojen määrä lähentelee kahdeksaa miljoonaa, kun taas Intiassa on varmistettu yli 7,1 miljoonaa tartuntatapausta.

Miljoonan tartunnan rajapyykki on ylittynyt myös Brasiliassa ja Venäjällä. Brasiliassa tartuntoja on ollut yli 5,1 miljoonaa ja Venäjällä reilut 1,3 miljoonaa kappaletta.

Koronaan liittyvien kuolemien määrä lähestyy maailmanlaajuisesti 1,1 miljoonaa.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html

