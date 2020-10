Maailmassa todettu yli 40 miljoona koronatartuntaa, Venäjällä taas ennätysmäärä tapauksia

AFP:n laskujen mukaan maailman vahvistettujen koronavirustartuntojen määrä on ylittänyt tänään 40 miljoonaa. Kuolleita on lähes 1 114 000.

AFP perustaa tietonsa virallisiin lähteisiin.

Yli puolet tartunnoista on peräisin kolmesta maasta: Yhdysvalloista, Intiasta ja Brasiliasta.

Viikossa uusia tartuntoja on maailmassa raportoitu yli 2,5 miljoonaa. Osittain todettujen tartuntojen määrän kasvua selittää testauksen tehostuminen.

Venäjällä on kerrottu tänään lähes 16 000 uudesta tartunnasta, kertoo uutistoimisto Tass. Määrä on jälleen uusi päivittäinen ennätys.

