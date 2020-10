Maan etelä- ja keskiosissa kannattaa ulkoilla tänään – huomenna sataa vettä, ja ensi viikolla sää viilenee koko maassa

Etelä-Suomessa nautitaan tänään selkeästä säästä ja lämpötilat voivat kohota paikoin jopa 15 asteeseen, kertoo Ilmatieteen laitos.

– Nyt kuun vaihteessa 15 asteen lämpötila olisi ollut korkeintaan harvinaista, mutta on tämä aika poikkeuksellista, että 10. lokakuuta päästäisiin 15 asteeseen. Ei näitä tapauksia osu montaa kappaletta varmaan vuosikymmeneenkään, kertoo päivystävä meteorologi Jari Tuovinen.

Maan keskiosassa on etelää pilvisempää. Sää on kuitenkin pääosin poutaista ja lämpöasteet kohoavat 10-12 paikkeille.

– Lounaistuuli, jota etelässäkin on, on vähän puuskaisempaa maan keskiosassa. Pilvisyys ja puuskainen tuuli tekevät sen, että ilma ei tunnu enää niin lämpimälle.

Pohjoisessa on melko epävakaista. Matalapaineen aiheuttamat sateet kuitenkin heikkenevät iltaa kohti.

Pohjoisessa lämpötila voi kohota 10 asteeseen alueilla, joilla ei sada. Sateisilla alueilla jäädään 5-6 lämpöasteeseen.

– Sateet poistuvat pohjoisesta idän suuntaan iltaan mennessä. Sitten pohjoinen poutaantuu ja selkenee.

Sadealue sunnuntaiksi

Lounaasta saapuu yöllä sadealue maan lounais- ja länsiosiin. Sateet levittäytyvät päivän kuluessa myös pohjoiseen ja itään.

– Eivät ne mitään kauhean reippaita sateita ole, mutta voi sanoa, että vettä tulee jonkun verran.

Sää alkaa poutaantua Länsi- ja Lounais-Suomessa jo aamupäivällä.

– Mutta huomenna on jo muutama aste pudotusta tämän päivän lämpötiloista, Tuovinen huomauttaa.

Tuovisen mukaan jatkossa yöt alkavat viiletä, mikä vaikuttaa myös päivälämpötiloihin.

– Päivälämpötilat alkavat ensi viikon aikana jäädä etelässäkin noin 10 asteeseen ja maan keskivaiheilla 6-10 asteeseen. Tasainen viileneminen on tulossa, ja sitä sävyttävät kylmät yöt, Tuovinen sanoo.

– Vielä tänään on alkusyksyinen päivä varsinkin etelässä. Nyt kannattaa kyllä nauttia.

Johanna Latvala

STT

Kuvat: