Mäkäräinen haluaa tehdä työtä lenkkarit jalassa, mutta ei haaveile maajoukkuevalmentajan roolista

Keväällä kilpauransa päättänyt Kaisa Mäkäräinen luotsaa valmentajan roolissa parikymppisiä ampumahiihtäjän alkuja, mutta maajoukkueen valmennusvastuuseen hän ei kiirehdi. Ei siitäkään huolimatta, että naiset ovat lajin valmennuksessa vähemmistössä, eikä maajoukkueiden suksihuollossakaan ole Mäkäräisen laskujen mukaan kuin yksi aktiivi nainen.

– Yritän käydä ammattivalmentajatutkinnon. Koen, ettei siitä ole minulle haittaa, mutta ainakaan lähivuosina en pyri maajoukkuevalmennukseen, Mäkäräinen kertoi lauantaina STT:lle.

Valmentamisen alkutaipaleesta huolimatta Mäkäräisen urheilu-uran jälkeinen suunta on vielä haussa, mutta varmaa on, ettei hän halua tietokonehommiin.

– Toivon, että löytyisi sellainen työ, jossa voisin olla lenkkarit jalassa, Mäkäräinen naurahti.

Apua voi löytyä läheltä, sillä Mäkäräisen pitkäaikaisin tukija, omat vanhemmat pois lukien, on Metsähallitus. Yhteistyökumppanien kanssa Mäkäräisellä ovat vielä työt kesken, sillä kesälomat ja koronaviruspandemia ovat estäneet yhteiset tapaamiset.

– Vuorilla haaveilin aina, että voisin tulla tänne merkitsemään luontopolkuja maalipurkin kanssa. Sellaisiin hommiin minua voi kysyä, Mäkäräinen heitti.

Lauantaina 60-vuotisjuhliaan viettänyt Ampumahiihtoliitto palkitsi Mäkäräisen liiton arvokkaimmalla palkinnolla Kenraalin miekalla ja kultaisella ansiomerkillä. Mäkäräinen voitti ampumahiihdon maailmancupin kokonaiskilpailun kolme kertaa ja juhli kuutta MM-mitalia.

Lajin keulakuva on Suomen seuratuimpia urheilijoita, ja hänen kuulumisensa kiinnostavat uran jälkeenkin.

– Ennen kuulumiset sai kertoa sen mukaan, miten treenit tai kisat ovat menneet. Nyt ei tiedä, millä mittarilla vastaa. Jos on syönyt ja nukkunut hyvin ja on ok-olo, onko riittävä mittari sanoa, että kuuluu hyvää, Mäkäräinen kuvasi paluumatkalla syyslomalta Nilsiästä kotiin Joensuuhun.

Tasa-arvo vaati taistelua

Ampumahiihtoliiton etämalliin vaihtuneen juhlaseminaarin teema oli tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. Ampumahiihdossa naisten ja miesten palkintosummat ovat kansainvälisissä kisoissa samat, mutta kotimaassa Mäkäräinen joutui uransa alussa nostamaan kissan pöydälle.

– Kun vaihdoin hiihdosta ampumahiihtoon, ensimmäisinä vuosina Kontiolahden gp-kilpailuissa miehille oli kovemmat palkintorahat kuin naisille. Kaksi vuotta jouduin siitä taistelemaan, ja helposti vastaus oli, että miesten urheilu on miesten urheilua, Mäkäräinen muisteli 2000-luvun alkupuolta, jolloin lajin sotilastausta oli nykyaikaa vahvemmin esillä.

Kansainvälisillä areenoilla naisten ja miesten ampumahiihto on yhtä suosittua, ja kummassakin on omat tähtensä. Mäkäräinen on ollut yksi niistä.

Mäkäräinen opettaa kokonaisuutta

Mäkäräinen on aloittanut valmentamista Vuokatissa, jossa ryhmään kuuluu sellaisia nuoria, jotka eivät mahtuneet Ampumahiihtoliiton valmennusryhmiin. Ryhmässä ovat valmentajina mukana myös hiihdon puolelta tutut Kalle Lassila ja Ville Nousiainen.

Mäkäräinen aloittaa maanantaina ryhmän kanssa syksyn kolmannen valmennusleirin. Viikon leireillä ei tehdä ihmeitä, mutta Mäkäräinen yrittää opettaa nuorille, millaista on kokonaisvaltainen urheilijan elämä.

– Leiritys ei ole se juttu, mikä tekee nuorista parempia urheilijoita, vaikka siellä olisi kuka valmentajana. Heidän pitää ottaa vastuu omasta tekemisestään, Mäkäräinen sanoi.

Urheilijaksi opettelussa on monta askelta, muun muassa ravinto, uni ja muu elämänhallinta. Jo syksyn aikana leiriryhmän nuorten kuormitusta ovat nostaneet muun muassa armeija tai ylioppilaskirjoitukset.

– Vielä ennen joulua on kolme leiriä. Hyvä, että nuoret saavat treenata hyvin lumilla. Ampumahiihdon kansainvälinen junioricup peruttiin, ja nuorten MM-kisat ovat vasta ensi vuonna, Mäkäräinen sanoi.

Korona-ajan leiritys olisi ollut stressi

Vaikka täysipäiväinen urheilu on ohi, Mäkäräinen on treenannut lähes päivittäin salilla ja lenkkipoluilla. Kotimaan kisoissakin hän saattaa käydä.

Muuten Mäkäräinen kertoi olevansa sopivan kiireinen jouluun asti.

– Olen mukana Kontiolahden maailmancupeissakin, mutta rooli elää koronarajoitusten mukaan, Mäkäräinen sanoi.

Maailmancup alkaa Pohjois-Karjalasta kahdella osakilpailuviikolla marras-joulukuussa. Mäkäräinen seuraa tiiviisti entisten kilpakumppaniensa ja nykyisten ystävien tekemisiä koronapandemian aikana. Maajoukkueiden harjoittelu on ollut hyvinkin erilaista.

– Ruotsalaiset ovat pysyneet kotimaassaan, kuten suomalaisetkin. Norjalaiset ovat nyt vasta ensimmäisellä leirillään Italiassa. On mielenkiintoista nähdä, miten tämä tilanne vaikuttaa kisoihin.

– Minulle tällainen tilanne olisi ollut melkoinen stressi, Mäkäräinen sanoi.

Kaija Yliniemi

STT

Kuvat: