Marjaana Sorokinilla on monta rautaa tulessa – urheilu opetti Someron uudelle perusturvajohtajalle tehokasta ajankäyttöä

Someron kaupungin uuden perusturvajohtajan Marjaana Sorokinin tehtävien määrä saa monen sivusta seuraajan hengästymään pelkästä ajatuksesta. Sorokin on Someron Liikunnan, Someron Pallon lentopallon ja Halikon Sulkiksen puheenjohtaja. Viranhoidon ja liikuntapuolen luottamustehtävien ohessa 3,5-vuotiaan tytön äiti tekee väitöskirjaa.

– Olen varautunut siihen, että perusturvajohtajan työn myötä joudun mahdollisesti jatkossa karsimaan jotain pois, Sorokin huomauttaa rauhallisesti.

Someron kaupunginhallitus valitsi Sorokinin maanantaina perusturvajohtajan virkaan yksimielisesti 18 hakijan joukosta marraskuun alusta.

Someron edellinen perusturvajohtaja Taru Nordlund lähti pois virasta syksyllä yhdeksän työvuoden jälkeen. Nordlund perusteli lähtöä viran työmäärällä, jonka johdosta vapaa-aika jäi minimiin.

Sorokin on seurannut Someron johtavana sosiaalityöntekijänä läheltä perusturvajohtajan työtä. Hän on myös tuurannut Nordlundia virassa tarpeen mukaan. Tälläkin hetkellä Sorokin toimii vt. perusturvajohtajana.

– Tiedostan sen, että työtä on paljon. Tehtävä kuitenkin kiinnostaa niin paljon, että se ei pelota, sanoo vuonna 2010 Somerolle sosiaalityöntekijäksi tullut Sorokin.

Sorokin tunnetaan Salon seudun urheilupiireissä hyvin, sillä hän pelasi lentoa SM-tasolla niin Somerolla kuin Salossa.

Pieksämäellä kasvanut Sorokin muutti Somerolle nimenomaan lentopallon perässä. Hän pelasi SM-liigaa Someron Pallossa vuodet 2001–2010 ja Salon Viestissä kauden 2010–2011. Ura päättyi LiigaEurassa vuonna 2013.

Salon kaudesta tuloksena oli Suomen mestaruus ja lentopallocupin voitto ja Someron vuosista kaksi pronssia ja Suomen cupin hopeaa.

Sorokin kertoo urheilu-uran näkyvän edelleen hänen ajankäytössään.

– Urheilussa oppi tehokkaaseen ajankäyttöön, kun opintoihin liittyviä tehtäviä tehtiin usein pelimatkoilla bussissa.

Sorokin on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri. Hän viimeistelee parhaillaan väitöskirjaa, joka koskee lasten tapaamisoikeuksiin liittyviä vanhempien riitoja.

Marjaana Sorokinin perusturvajohtajaksi siirtymisen myötä johtavan sosiaalityöntekijän pesti jää Somerolla vapaaksi. Sorokin on luottavainen, että tehtävään löytyy tekijä, vaikka alan työntekijätilanne on huono. Someron tilannetta hän kuvaa kohtuulliseksi.

– Sosiaalitoimessa on johtavan viran lisäksi kolme sosiaalityöntekijän virkaa, joista yhdessä on vakinainen tekijä ja kahdessa alaa opiskeleva sijainen. Olemme pystyneet vastaamaan perheiden avuntarpeeseen kohtuullisessa ajassa, vaikka lastensuojelun tarve on lisääntynyt selvästi viime vuosina.

Sorokin kiittää tästä joustavaa ja hyvää tiimiä, johon kuuluvat myös perhetyöntekijät ja sosiaaliohjaajat.

– Pystymme paikkaamaan toisiamme sujuvasti.

Someron uusi perusturvajohtaja

Marjaana Sorokin

Asuu Somerolla, syntynyt Pieksämäellä.

40-vuotias yhteiskuntatieteiden maisteri.

Valmistelee väitöskirjaa, jonka aiheena on lasten tapaamisoikeutta koskevat vanhempien riidat.

Avoliitossa, 3,5-vuotias tytär.

Someron Liikunnan, Someron Pallon lentopallon ja Halikon Sulkiksen puheenjohtaja.

Pelannut lentopalloa SM-liigassa Pieksämäki Volleyssa, Someron Pallossa, Salon Viestissä ja LiigaEurassa.