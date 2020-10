Maskisuositus laajenee pääkaupunkiseudulla kaikille työpaikoille

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä suosittelee kasvomaskeja kaikille työpaikoille, kertoi Helsingin pormestari Jan Vapaavuori tiedotustilaisuudessa keskiviikkona.

Suositus koskee erityisesti tilanteita, joissa ihmiset tapaavat laajemmin toisiaan esimerkiksi kokouksissa tai taukotiloissa ja kun turvavälejä tai hygieniajärjestelyjä ei pystytä toteuttamaan.

Maskin käyttöä suositellaan myös vanhemmille varhaiskasvatuksen tiloissa oleskellessa, esimerkiksi kun lapsia viedään tai haetaan.

Kasvomaskien käyttöä suositellaan jo nyt aina julkisessa liikenteessä, julkisissa tiloissa kuten kaupoissa ja kauppakeskuksissa sekä tapahtumissa kaikille yli 15-vuotiaille.

Ryhmä ei tässä vaiheessa kannata laajamittaista etäopetukseen siirtymistä tai vapaa-ajan palveluiden sulkemista. Laaja etäopetukseen siirtyminen nähdään Vapaavuoren mukaan viimesijaisena keinona epidemian hillitsemiseen.

Ryhmä: Maskipakko olisi perusteltu yli 20 hengen tilaisuuksiin

Koronakoordinaatioryhmä linjasi myös, että olisi perusteltua antaa jo lokakuun aikana uusi velvoittava määräys siitä, että yli 20 hengen yleisötilaisuuksia voidaan järjestää vain siinä tapauksessa, että kaikilta edellytetään maskin käyttöä ja vain puolet tapahtumatilan paikkamäärästä on käytössä.

Ryhmä katsoo, että asiassa tarvitaan yhden kunnan suositusta vahvempi velvoittava määräys koko pääkaupunkiseudulle marraskuun loppuun. Virallisen päätöksen asiassa tekee Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

Aluehallintovirastojen voimassa olevan päätöksen mukaan tällä hetkellä saa järjestää yli 50 hengen tilaisuuksia, kunhan niiden turvallisuus varmistetaan.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä suosittelee edelleen vahvasti erityisen varovaisuuden ja pidättyväisyyden noudattamista yksityistilaisuuksien järjestämisessä ja ettei yli 20 hengen yksityistilaisuuksia toistaiseksi järjestettäisi ollenkaan.

Ryhmään kuuluvat Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Hus ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

Positiivisten testien osuus tasaantunut

Husin toimitusjohtaja Juha Tuominen kertoi tiedotustilaisuudessa alueen epidemiatilanteesta.

Tuomisen mukaan sairaalahoidossa on koronaviruksen vuoksi sairaalahoitopiirin alueella nyt 12 koronapotilasta, joista 4 on tehohoidossa. Se on enemmän kuin toista viikkoa sitten, mutta määrä on pysynyt vakaana.

Testausmäärät koko alueella ovat Tuomisen mukaan nousseet. Testiin pääsee tällä hetkellä keskimäärin kymmenessä tunnissa, ja prosessin alusta testitulokseen kuluva aika on tällä hetkellä keskiarvoltaan 2,5 vuorokautta.

Testauskapasiteettia saadaan Tuomisen mukaan mittavasti kasvatettua lähiviikkoina.

Positiivisten tulosten osuus testatuista on viimeisten 4-5 vuorokauden ajan pysynyt pääkaupunkiseudulla vakaana 1,8 prosentissa, ja aiemmin nouseva käyrä näyttää tasaantuneen.

– Tästä ei vielä voi tehdä liian varhaisia johtopäätöksiä, mutta varovaisen toiveikas olen kuitenkin siitä, että tämä kuvastaisi niitä päätöksiä, mitä olemme tehneet viime viikolla tai aiemmin, Tuominen sanoi tiedotustilaisuudessa.

Vaasan sairaanhoitopiirissä suositellaan alle 10 ihmisen kokoontumisia kaikessa vapaa-ajan toiminnassa

Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmä suosittelee, että kaikessa vapaa-ajan toiminnassa vältettäisiin yli kymmenen ihmisen kokoontumisia. Tämä tarkoittaa, että yli kymmenen ihmisien kokoontumisia olisi hyvä välttää myös seura- ja harrastustoiminnassa Vaasan sairaanhoitopiirin alueella.

Vaasan sairaanhoitopiirin alueella on ollut maanantaista asti määräys kymmenen ihmisen kokoontumisrajoituksesta 31. lokakuuta saakka. Määräys koskee kaikkia yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia.

Koronakoordinaatioryhmä jatkoi myös aiempien suositusten, kuten vahvan kasvomaskisuosituksen, voimassaoloa kuun loppuun asti.

Maiju Ylipiessa

STT

