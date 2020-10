Nizzassa veitsi-isku – ainakin kolme kuollut ja useita haavoittunut

Ranskassa Nizzassa on tapahtunut veitsi-isku, jossa on kuollut ainakin kolme ihmistä ja haavoittunut useita, kertoo muun muassa ranskalaiskanava BFMTV. Teko tapahtui lähellä paikallista Notre Damen kirkkoa aamulla.

Ranskan syyttäjäviranomaiset kertoivat tutkivansa iskua epäiltynä terroritekona. Kaupungin pormestari kertoo Twitterissä, että epäilty tekijä on saatu kiinni.

BMFTV:n lähteiden mukaan tekijä olisi loukkaantunut iskussa itsekin ja hänet olisi viety sairaalaan.

Poliisi ei ole vielä kertonut lisätietoja epäillystä tekijästä tai tämän motiiveista. Ranskan sisäministeri Gerald Darmanin on kutsunut kriisitapaamisen koolle hyökkäyksen jälkeen.

Turvatoimia kiristetty jo aiemmin

Ranskassa on kuohuttanut jo aiemmin tässä kuussa tehty historianopettaja Samuel Patyn surma.

Hänet mestattiin sen jälkeen, kun hän oli näyttänyt oppilaille pilapiirroksia profeetta Muhammadista käsitellessään sananvapauden teemaa.

Ranskassa on jo aiemmin kiristetty turvatoimia lähestyvän pyhäinpäivän vuoksi. Aiemmin tällä viikolla muun muassa BFMTV-kanava kertoi poliisijohdon kehottaneen turvatoimien kiristämiseen.

Islamistien terroriteoissa kuollut Ranskassa yli 200 viime vuosina

Ääri-islamistissa terroriteoissa on kuollut Ranskassa 250 ihmistä sitten vuoden 2015. Suurimmat iskut tapahtuivat vuosina 2015 ja 2016.

Reilun parin viikon kuluttua tulee kuluneeksi tasan viisi vuotta siitä, kun 130 ihmistä sai surmansa terrori-iskussa Pariisissa. Tammikuussa 2015 terroristit iskivät Charlie Hebdo -lehden toimitukseen Pariisissa ja heinäkuussa 2016 Nizzaan keskelle kansallispäivän juhlintaa.

https://www.bfmtv.com/police-justice/nice-une-attaque-au-couteau-fait-au-moins-un-mort-et-plusieurs-blesses_AN-202010290108.html

https://twitter.com/cestrosi

STT