CNN: Trump kieltäytyy osallistumasta virtuaaliseen tv-väittelyyn

Presidentti Donald Trump kieltäytyy osallistumasta seuraavaan vaaliväittelyyn, joka on määrä pitää virtuaalisena, kertoo muun muassa CNN. CNN:n mukaan Trump kertoi asiasta vieraillessaan Fox-kanavalla.

Trump sanoi, ettei aio haaskata aikaansa virtuaaliväittelyyn. Hän myös väitti, että virtuaalisella väittelyllä pyrittäisiin ”suojelemaan demokraattien presidenttiehdokas Joe Bidenia”.

Yhdysvaltain vaaliväittelyistä vastaava komissio kertoi hetki sitten, että Trumpin ja Bidenin seuraava vaaliväittely järjestetään virtuaalisesti.

Päätöksen perusteluna on ”kaikkien osallisten terveyden ja turvallisuuden varmistaminen” sen jälkeen, kun presidentti Trumpilla todettiin koronatartunta.

Biden on kertonut, että hän aikoo osallistua debattiin.

STT

