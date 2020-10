Mediat: Vastaamon irtisanotun toimitusjohtajan ja hänen vanhempiensa omaisuutta lähes 10 miljoonan euron edestä takavarikkoon

Psykoterapiakeskus Vastaamon irtisanotun toimitusjohtajan Ville Tapion ja hänen vanhempiensa omaisuutta on asetettu takavarikkoon lähes 10 miljoonan euron edestä, uutisoivat Ilta-Sanomat ja MTV.

Päätöksen takavarikosta teki Helsingin käräjäoikeus. Väliaikaisena turvaamistoimena takavarikkoa haki käräjäoikeudesta Vastaamon pääomistaja Intera Partnersin hallintayhtiö PTK Midco.

– Hakija on saattanut todennäköiseksi, että hänellä on edellä mainittu saaminen, josta vastaajat ovat vastuussa yhteisvastuullisesti. On olemassa vaara, että vastaajat kätkevät, hävittävät tai luovuttavat omaisuuttaan taikka menettelevät muulla hakijan saamista vaarantavalla tavalla, mediat siteeraavat käräjäoikeuden päätöstä.

Takavarikko on voimassa toistaiseksi.

Jo maanantaina kerrottiin, että PTK Midco on maanantaina käynnistänyt oikeudellisia toimenpiteitä, jotka liittyvät toukokuussa 2019 allekirjoitettuun yrityskauppaan Vastaamosta. Ennen yrityskauppaa Tapion perhe omisti Vastaamon kokonaisuudessaan ja yrityskaupan jälkeenkin Ville Tapio ja tämän äiti Nina Tapio jatkoivat yhtiön merkittävinä omistajina.

STT

