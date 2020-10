Meksikossa tapettu tänä vuonna jo kuusi toimittajaa

Meksikossa on tänä vuonna tapettu jo kuusi toimittajaa. Kuudes kuolema tuli ilmi perjantaina, kun Chihuahuan osavaltion kuvernööri kertoi televisiotoimittajan ampumisesta Ciudad Juarezin kaupungissa lähellä Yhdysvaltojen rajaa.

Toimittajat ilman rajoja -järjestön mukaan 49-vuotias toimittaja ammuttiin vain muutama minuutti sen jälkeen, kun hänen ohjelmansa oli päättynyt torstai-iltana.

Vuodesta 2000 lähtien Meksikossa on tapettu yli sata toimittajaa. Vain murto-osa toimittajiin kohdistuneista henkirikoksista on johtanut maassa tuomioihin.

STT