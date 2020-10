Melania Trump perui osallistumisensa kampanjatapahtumaan pitkittyneen yskän vuoksi – Donald Trump kampanjoi kiivaasti, Biden pysyi kotona ennen viimeistä vaaliväittelyä

Kun Yhdysvaltojen presidentinvaaleihin oli tiistaina aikaa vain kaksi viikkoa, olivat presidentti Donald Trump ja hänen haastajansa, demokraattien presidenttiehdokas Joe Biden, täysin eri linjoilla kampanjoinnissaan.

Trump on kampanjoinut kiivaasti ja höystänyt kampanjaansa kovasanaisilla hyökkäyksillä Bidenia kohtaan. Tiistaina Trumpin kampanja tosin koki takaiskun, kun hänen vaimonsa Melania joutui perumaan osallistumisensa vaalikampanjatapahtumaan Pennsylvaniassa.

Melania Trumpin esiintyminen Pennsylvanian Eriessä olisi ollut hänen ensimmäinen osallistumisensa presidenttipuolison kampanjatapahtumaan yli vuoteen, ja sitä pidettiin tärkeänä, jotta presidentti saisi itselleen mahdollisimman paljon naisten ääniä tärkeästä osavaltiosta.

Melania Trumpin poisjäännin syynä oli hänen edustajansa mukaan koronatartuntaa seurannut pitkittynyt yskä.

Trump vaati oikeusministeriä tutkimaan Bidenin toimia

Trump vaati tiistaina oikeusministeri Bill Barria aloittamaan heti tutkinnan Bidenin ja tämän pojan Hunterin toimista sinä aikana kun Biden toimi Barack Obaman varapresidenttinä.

– Barrin on toimittava, ja hänen on toimittava nopeasti. Biden on rikollinen, ja nämä asiat on saatava julki ennen vaaleja, Trump sanoii.

Bidenilla, jolla on edelleen vakuuttava johto mielipidemittauksissa, ei sen sijaan ollut kiire kampanjoimaan. Tiistai oli jo toinen päivä peräkkäin, kun demokraattiehdokkaalla ei ollut kalenterissaan yhtään kampanjatilaisuutta.

Ehdokkaat kohtaavat viimeisen kerran tv-väittelyssä varhain perjantaiaamuna Suomen aikaa Belmontin yliopistossa Tennesseen Nashvillessä.

Vaaliväittelyssä on voimassa uusi käytäntö, jossa toisen ehdokkaan mikrofoni suljetaan aina toisen ehdokkaan vastausvuoron ajaksi.

Kumpikin ehdokas saa aina kaksi minuuttia aikaa vastata kysymykseen, kunnes he siirtyvät avoimeen väittelyyn. Tällä halutaan välttää se, että presidenttiehdokkaat keskeyttävät toisiaan. Ensimmäistä vaaliväittelyä kritisoitiin kaoottiseksi jatkuvien keskeytyksien vuoksi, joihin etenkin Trumpin katsottiin syyllistyneen.

STT

