Metsäkonevalmistaja Ponsse jälleen Suomen maineikkain yritys

Vieremäläinen metsäkonevalmistaja Ponsse on edelleen Suomen maineikkain yritys, ilmenee tämän vuoden Luottamus&Maine-tutkimuksesta. Ponsse on pitänyt kärkipaikkaa jo kolmatta vuotta peräkkäin.

Vähittäiskauppaa ja elintarvikealaa edustavat yritykset ovat parantaneet mainettaan eniten. Suurimman nousun tehnyt Fazer kipusi kolmanneksi kiilaten ohi Koneen. Myös K-ryhmä ja S-ryhmä kohosivat kymmenen maineikkaimman yrityksen joukkoon. Valio jatkoi eliittijoukossa, josta Lidl puolestaan putosi.

Toiseksi maineikkain yritys on T-Median kyselyssä peliyhtiö Supercell.

– Elintarvike- ja kaupan alan toimijat joutuivat pandemian räjähtäessä stressitestiin. Kyseiset alat muodostavat yhdessä arvoketjun, joiden varassa ihmiset elävät. Erityisesti tämä ketju kuormittui yhteiskunnan sulkeutuessa, arvioi T-Median kehitysjohtaja Riku Ruokolahti tiedotteessa.

Hänen mukaansa nopea muutos toimintaympäristössä oli näille toimijoille maineen kannalta sekä uhka että mahdollisuus. Kysymys ei ole tässä tilanteessa mistään mainetempusta, vaan absoluuttisesta suorituskyvystä, joka yrityksistä tiukan paikan tullen löytyi.

– Jos tarjonnasta olisi ollut pulaa tai kaupoista olisi tullut koronalinkoja, niin tilanne olisi varmasti erilainen. Nyt tavaraa riitti ja kaupoissa asioiminen koettiin turvalliseksi. Ruokolahti sanoo.

Hoivayritysten maine heikoissa kantimissa

Huonomaineisimpien listalta löytyi muun muassa hoivayrityksiä. Esperi Care lunasti jumbosijan, ja toinen hoivayritys Attendo oli neljänneksi viimeinen. Välissä olivat sähkönsiirtoyhtiö Caruna ja kaivosyhtiö Terrafame.

Aiemmin niin maineikas Nokia valahti kymmenen huonomaineisimman yrityksen listalle. Samoin teki vaateketju H&M.

Finanssialaa edustavat Nordea ja Danske Bank sen sijaanonnistuivat nostamaan itsensä pois kymmenen huonomaineisimman yrityksen listalta.

Antti Autio

STT

Kuvat: