Metsästäjä ampui suden yrittäessään pelastaa koiraansa Kuhmossa, poliisi aloitti esitutkinnan

Kainuun Kuhmossa metsästämässä olleen seurueen jäsen ampui lauantaina koiran kimppuun hyökänneen suden. Poliisi on aloittanut asiasta esitutkinnan nimikkeellä törkeä metsästysrikos.

Poliisitiedotteen mukaan koiran omistaja oli saapunut koiransa luokse ja nähnyt, kuinka 6-8 sutta raatelee koiraa. Omistaja oli ampunut yhden varoituslaukauksen, mutta se ei ollut vaikuttanut susiin. Sitten omistaja oli ampunut kohti susia, joista yhteen luoti osui. Osuman saanut susi kuoli, ja muu lauma poistui paikalta.

Koira kuoli raateluvammoihin. Kuollut susi toimitetaan Luonnonvarakeskuksen tutkittavaksi.

Poliisin tiedotteessa todetaan, että lain mukaan poliisin on tehtävä rikosilmoitus ja suoritettava esitutkinta silloin, kun rauhoitettu susi tapetaan tai sitä haavoitetaan ja tilanteessa vedotaan pakkotilaan. Esitutkinnassa selvitetään, onko vaara ollut välitön ja pakottava ja voidaanko esimerkiksi ampumista pitää tarpeellisena vaaran torjumiseksi.

Esitutkinnan jälkeen tapaus menee syyttäjän harkintaan. Poliisi korostaa tiedotteessa, ettei esitutkintaviranomaisena toimiva poliisi voi määritellä sitä, milloin kyseessä on ollut rikoslain tarkoittama pakkotila. Pakkotilaan liittyvässä laissa keskeistä on poliisin mukaan se, että omaisuuttaan saa hyökkäystilanteessa puolustaa, jos pakkotilalainsäädännössä määritellyt edellytykset täyttyvät.

– Kyseisessä tilanteessa oikeudellisesti suojattu etu on koira ja vaaraa aiheuttaa rauhoitettu eläin, jota ei ilman perusteltua syytä ole lupaa tappaa, tiedotteessa selitetään.

STT

Kuvat: