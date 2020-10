Metsätyö saaristossa on kalustolaji

Vartsalan Petassaaressa kaatuu syyskuisena päivänä puuta kuin missä tahansa hakkuutyömaalla.

Mikael Söderström kaataa, karsii ja pätkii kuusikkoa harvesterillaan, ja Johan Loukiainen kerää työmaalta puutavaraa ajokoneellaan.

Juuri mikään muu asia työmaalla ei olekaan aivan tavanomaista, koska ollaan pienessä saaressa veden ympäröimänä.

– Saaristossa ollaan aina sään armoilla. Tuulet haittaavat, veden korkeus voi estää työmaalle pääsyn ja kuljetusmatkat ovat aina pidempiä kuin mantereella. Tänä aamuna oli niin kova sumu, ettei meinannut kättään nähdä. Mietin jo, pääsemmekö ollenkaan töihin, Beaver Energyn yrittäjä Mikael Söderström luettelee.

Kemiönsaaren Västanfjärdissä toimiva Beaver Energy on harvinaislaatuinen yritys, sillä se on erikoistunut saaristossa tehtäviin metsätöihin.

Yritys korjaa puuta, mutta tekee tarvittaessa myös raivauksia, istutuksia, muokkauksia ja ojituksia – jopa pihapuiden poistoa mökkitontilta.

– Aika usein käy niin, että metsänomistaja ottaa yhteyttä ja toivoo hakkuita. Sitten hän tiedottaa työmaasta naapureita, ja naapurit alkavat toivoa, että heidänkin tontiltaan kaadetaan puita, Söderström kertoo.

Parin miehen yrityksen työmaat ovat pääosin Kemiönsaaren ympäristössä, Salon puolella ja läntisellä Uudellamaalla. Kaukaisin urakka on ollut Iniössä.

– Eilen tuli puhelu Virosta. Kysyttiin, haluaisimmeko tulla sinne hakkaamaan. Emme halua. Töitä riittää hyvin lähempänäkin, ja kaluston siirtely on kallista, Mikael Söderström sanoo.

Metsätöiden teko saaristossa on melkoinen kalustolaji. Beaver Energy uittaa työkoneet saareen Niko-proomulla. Puutavara taas viedään pois jättimäisellä Saku-proomulla, jolla on pituutta 33 ja leveyttä 16,5 metriä.

Proomuja vetää Teppo-hinaaja. Yhteysaluksena toimii järeä ja elämää nähnyt alumiinivene. Metsäkoneita lukuunottamatta yksikään laitteista ei ole valmistettu tällä vuosituhannella.

– Saku-proomu on ollut alun perin kuivatelakalla Raumalla. Se on vuosimallia 1963. Pienempi proomu on vuodelta 1979. Näitä vanhoja kannattaa pitää kunnossa, koska uuden ison proomun rakentaminen maksaisi 1,2 miljoonaa euroa, Söderström sanoo.

Merellä kun ollaan, kaikki laitteet on katsastettava säännöllisesti. Perusteellinen telakointi ja tarkastus käydään läpi kerran viidessä vuodessa.

Saaristossa huolto- ja varaosaliikkeet ovat kaukana. Se tarkoittaa, että kuskien pitää osata myös huoltaa ja korjata koneita, ja kaluston mukana on kuljetettava kohtuullisen kokoista varaosa- ja työkaluarsenaalia.

Mantereella puutavara liikkuu metsästä tehtaille ja sahoille ripeästi tukkiautoilla. Beaver Energyn työmaalla toimitusketju on verkkaisempi.

Puutavara ajetaan ensin proomuun, joka hinataan purkupaikalle. Kun puut ovat mantereella, autot jatkavat kuljetusta.

Esimerkiksi Vartsalasta puutavara uitetaan Strömmassa sijaitsevalle purkupaikalle. Matkaan kuluu viisi tuntia suuntaansa.

Saku-proomuun mahtuu kerralla 12–13 tukkiautollista eli noin 750 kuutiometriä puuta. Sitä ei välttämättä voi lastata täyteen, koska proomu vaatii alleen yli kaksi metriä vettä.

– Esimerkiksi tässä on niin matalaa, että voimme ottaa kerralla kyytiin 600 kuutiometriä. Kaikkiaan saaresta tulee noin tuhat kuutiota puuta eli pitää ajaa kaksi lastia, Söderström kertoo.

Kaluston siirtelyn takia saaristohakkuita yritetään ketjuttaa järkevästi, jotta työmaat ovat mahdollisimman lähellä toisiaan.

– Se tarkoittaa, että jokin kauempana sijaitseva työmaa voi odottaa vuodenkin vuoroaan ennen kuin ehdimme sinne asti, Mikael Söderström kertoo.

Vartsalassa Beaver Energyn kaksikko hakkasi järeää kuusikkoa, jota ei ole hoidettu ainakaan 20–25 vuoteen. Saaressa oli tuulen kaatamia puita, joista osa on maannut paikoillaan vuoden 2011 Tapani-myrskystä asti.

– Kirjanpainaja häärii kaatuneissa puissa ja leviää niistä pystypuihin. Vaarana on, että koko saaren kuuset muuttuvat ruskeiksi. Sellaisia saaria näkee aika paljon, jos ajaa tästä Mjösundiin. Monessa saaressa ei ole tehty hoitotöitä pitkiin aikoihin, eivätkä maanomistajat enää välttämättä kerää tuulen kaatamia puita pois, Mikael Söderström sanoo.

Mökkisaarissa järeillä koneilla hakkaaminen on myös taitolaji. Työt pitää tehdä kuivaan aikaan, jotta maastoon ei jää syviä ajouria.

Puiden kaatajan pitää huolehtia, ettei katko siellä täällä kulkevia sähköjohtoja. Maanalaiset johdotkin voivat olla lähellä pintaa, jolloin ne vaurioituvat herkästi.

Beaver Energyn korjaamat tukit menevät Luvian, Westaksen ja Metsä-Groupin sahoille. Kuitupuu ja lahot toimitetaan Metsäenergia Hemmilälle haketettavaksi ja poltettaviksi lämpölaitoksissa.

– Se helpottaa ja nopeuttaa meidän työtämme, että puutavara jaetaan vain kahteen osaan, tukkeihin ja kuituun, Söderström huomauttaa.

Oksat kerätään välivarastoon ja peitetään rantaan kuivumaan. Ne haketetaan keväällä ja viedään lämpölaitoksiin.

– Nykyään yhä yleisempää on, että maanomistaja haluaa päästä eroon oksistakin. Metsänpohja halutaan puhtaaksi hakkuujätteistä.

Mikael Söderström tekee metsätöitä jo kolmannessa polvessa. Hänen isoisänsä aloitti työt sotien jälkeen hevosella ja reellä, ja isä jatkoi 1970-luvun vaihteessa metsätraktorilla.

Mikael Söderström aloitti metsätyöt 1991 ja hankki ensimmäisen harvesterin pari vuotta myöhemmin. Viisi viime vuotta mies on tehnyt saaristohakkuita oman yrityksensä nimissä.

– Ennen vanhaan metsurit menivät saareen talvella jäätä pitkin, ja puutavara uitettiin kesällä mantereelle. Nyt töitä tehdään sulan veden aikana, ja jos meri jäätyy, siirrymme töihin mantereelle, hän vertaa.

Saaristossa maisemat hivelevät silmää, mutta kemiönsaarelaisille näky on tuttu ja arkinen.

– Välillä juodaan kahvia kalliolla ja katsellaan maisemia, mutta yleensä koneen hytissä tulee mietittyä lähinnä työasioita, Söderström myöntää.