Miami Heatille kaivattu voitto NBA-finaaleissa – Butlerille tripla-tupla

Jimmy Butlerin mahtipeli nosti Miami Heatin kamppailuun NBA-koripallon mestaruudesta. Heat oli hävinnyt kaksi aiempaa finaalia selvästi Los Angeles Lakersille, mutta Butlerin usko omaan joukkueeseen ei horjunut.

Esimerkillään johtanut Butler pussitti 40 pistettä, voitti 11 levypalloa ja antoi 13 koriin johtanutta syöttöä, kun Heat kukisti Lakersin kolmannessa loppuottelussa 115-104 ja kavensi finaalisarjan otteluvoitot 1-2:een. Mestaruuteen vaaditaan neljä voittoa.

NBA:n mukaan kyseessä on vasta kolmas 40 pisteen tripla-tupla NBA-finaalien historiassa. Aiemmin vastaavaan ovat yltäneet Jerry West vuonna 1969 ja LeBron James vuonna 2015.

– Ilmiömäistä, James kuvasi Butlerin pelivirettä.

Lakersin supertähtiJames teki maanantaiyönä Suomen aikaa pelatussa ottelussa 25 pistettä, otti 10 levypalloa ja antoi kahdeksan koriin johtanutta syöttöä.

Butlerin joukkuekaverit eivät yllättyneet pelin sankarin otteista.

– Tiedämme, millainen Jimmy on tällaisissa tilanteissa. Nyt maailma on nähnyt, mihin Jimmy Butler pystyy, Miamin tulokaspelaaja Tyler Herro kuvasi.

Korintekovastuun lisäksi Butler puolusti ottelussa Jamesia.

– LeBron on ollut minua parempi niin monta kertaa, ja nostan hänelle siitä hattua. Mutta nyt minulla on erilaiset pelaajat ympärilläni, emmekä luovuta mestaruutta helpolla, Butler sanoi.

Butler väitti omaa rooliaan helpoimmaksi

Itälohkon viitonen Miami Heat on jo ylittänyt siihen kohdistetut odotukset Orlandossa pelattavissa pudotuspeleissä – siitäkin huolimatta, että Bam Adebayo ja Goran Dragic ovat loukkaantumisten takia sivussa.

– Aina kun saamme pallon, meidän on pelattava tankki tyhjäksi ja annettava kaikkemme. Minulla on helpoin homma, sillä joukkuekaverini tekevät minulle tilaa. Pystyn heittämään, kun olen vapaana, ja jos en ole, minulla on syöttöpaikka, Butler kehui pelikavereitaan.

– Luulen, että ymmärsimme kuuluvamme (finaaleihin). Lakersin voi voittaa, kunhan teemme mitä meidän kuuluu tehdä, Butler sanoi.

Ottelusarja jatkuu keskiviikon vastaisena yönä Suomen aikaa.

STT

