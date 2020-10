Mielenosoittajat tukkivat tien Helsingin ydinkeskustassa, poliisi käytti kaasusumutetta – sisäministeri Ohisalo sai selvityksen poliisin voimankäytöstä

Helsingissä poliisi hajotti lauantaina iltapäivällä liikennettä häirinneen mielenosoituksen käyttämällä kaasusumutetta. Poliisi kertoi Twitterissä, että osa mielenosoittajista tukki tien kaupungin ydinkeskustassa Kaisaniemenkadulla eivätkä he totelleet poliisin lukuisia käskyjä poistua tieltä.

Mielenosoituksen järjesti vaikuttavampia ilmastotekoja vaativa Elokapina-liike. Sen mukaan mielenosoittajia oli parisataa.

Elokapina-liike korosti, että mielenosoitus oli väkivallaton, ja se pitää poliisin käyttämiä voimakeinoja kohtuuttomina ja epätarkoituksenmukaisina. Elokapinan somekanavilla välittämistä kuvista ja videoista näkyy, kuinka poliisi kantaa mielenosoittajia pois kadulta.

Poliisi perustelee Twitterissä kaasusumutteen käyttöä merkittävällä liikennehaitalla ja tilanteen kestolla. Poliisi kertoo turvautuneensa lievimpään mahdolliseen voimankäyttöön väkijoukon hajottamiseksi. Mielenosoittajat siirtyivät Kaisaniemenkadulle noin vartin yli neljä iltapäivällä. Poliisin mukaan mielenosoittajia oli tuolloin useita kymmeniä ja osa oli kytkeytynyt kiinni toisiinsa tai esimerkiksi kadulle tuotuun veneeseen. Poliisi kertoi väkijoukon hajottamisesta runsaan tunnin myöhemmin. Tien sulkeminen johti siihen, että bussiliikenne Rautatientorilta keskeytettiin illansuussa joksikin aikaa kokonaan.

”Viimeinen keino”

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) kertoi illalla saaneensa poliisin voimankäytöstä alustavan selvityksen, jota käydään läpi.

– Voimankäytön on oltava aina viimeinen keino ja sille on oltava painavat perusteet, Ohisalo tviittasi.

– Toiminta on arvioitava ja ohjeita on tarvittaessa päivitettävä. Perustelut voimankäytöstä olisi myös hyvä aina avata. Viime kädessä poliisin toimintaa valvoo eduskunnan oikeusasiamies.

Elokapina-liikkeen mukaan mielenosoitus kesti kaikkiaan viisi tuntia ja sen aikana otettiin kiinni viitisenkymmentä ihmistä. Liike kertoo, että suihkutettujen ja kiinniotettujen mielenosoittajien joukossa oli myös useita alaikäisiä.

Helsingin poliisi vahvisti myöhään illalla, että ajoradalta oli otettu kiinni useita kymmeniä ihmisiä. Kaikki kiinniotetut pääsivät jo illan aikana pois poliisilaitokselta.

Elokapina kertoi, että mielenosoituksen tarkoituksena oli vaatia (Sanna) Marinin (sd.) hallitukselta, että se julistaa Suomeen ilmastohätätilan ja alkaa noudattaa allekirjoittamaansa Pariisin ilmastosopimusta.

– Elokapina katsoo Marinin hallituksen epäonnistuneen syyskuun budjettiriihessä riittävän konkreettisissa ilmastotoimissa, liike kertoi tiedotteessaan.

Elokapinan mukaan mielenosoitus ja tiesulku ovat osa ”kansainvälistä kapina-aaltoa” ja syksyn aikana vastaavanlaista kansalaistottelemattomuutta nähdään ainakin 15 muussa maassa.

Kari ja Arhinmäki arvostelivat poliisin toimintaa

Vasemmistoliiton ja vihreiden eduskuntaryhmien puheenjohtajat arvostelivat tuoreeltaan poliisin toimintaa Twitterissä.

– Oikeus osoittaa mieltään kuuluu sananvapauteen. Rauhanomaisia mielenosoittajia ei tässä maassa pitäisi kohdella näin, tviittasi vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Emma Kari.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Paavo Arhinmäki vaati tviitissään sisäministeri Ohisaloa ottamaan pikaisesti yhteyttä poliisijohtoon.

– Oli mitä mieltä tahansa mielenosoittajista tai heidän teemoistaan, näin ei voi toimia rauhanomaisia mielenosoittajia kohtaan. Ainakaan demokraattisessa oikeusvaltiossa, jatkoi Arhinmäki.

https://twitter.com/HelsinkiPoliisi/status/1312397814907973632

https://twitter.com/MariaOhisalo/status/1312451481690230784

STT

Kuvat: