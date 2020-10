Mielenosoittajat tukkivat tien Helsingin ydinkeskustassa – poliisi käytti kaasusumutetta

Helsingissä poliisi on hajottanut liikennettä häirinneen mielenosoituksen käyttämällä kaasusumutetta, Helsingin poliisi kertoi Twitterissä. Poliisin mukaan osa mielenosoittajista tukki tien kaupungin ydinkeskustassa Kaisaniemenkadulla eivätkä mielenosoittajat olleet totelleet poliisin lukuisia käskyjä poistua tukkimasta tietä ja estämästä liikenteen kulkua. Poliisi kertoo hajottaneensa väkijoukon voimakeinoin käyttämällä kaasusumutetta.

Vaikuttavampia ilmastotekoja vaativa Elokapina-liike kertoo nettisivuillaan, että mielenilmaus alkoi jo aiemmin iltapäivällä Helsingin keskustassa. Osa mielenosoittajista oli lähtenyt marssimaan kulkueena Rautatientorilta, kun osa liikkeen aktivisteja olisi sulkenut liikenteen Unioninkadulla asettumalla seisomaan autotiellä.

Järjestäjien mukaan Unioninkadulla oli jopa parisataa mielenosoittajaa.

– Elokapina katsoo Marinin hallituksen epäonnistuneen riittävissä ilmastotoimissa ja vaatii ilmastohätätilan julistamista, liike kertoo mielenilmauksen tavoitteesta tiedotteessaan.

Ennen viittä iltapäivällä Elokapina-liike tviittasi siirtävänsä tiesulun Kaisaniemen kadulle, mikä sulki liikenteen keskustasta Hakaniemen suuntaan. Samoihin aikoihin HSL kertoi Twitterissä, että kaikki bussiliikenne Rautatientorilta on keskeytetty toistaiseksi mielenilmauksen vuoksi.

Helsingin poliisi tviittasi mielenosoituksen hajottamisesta viiden jälkeen iltapäivällä. Ennen kuutta poliisi kertoi, että Kaisaniemenkatu on auki ja liikenne kulkee taas normaalisti. Mielenosoituksen kerrottiin jatkuvan jalkakäytävillä ja Kaisaniemen puistossa.

Elokapina puolestaan kertoi Twitterissä kuuden jälkeen, että Hätäjarrutus-mielenosoitukseen liittynyt katusulku on lopullisesti purettu.

Elokapina-liike korosti, että mielenosoitus oli väkivallaton, ja se arvosteli poliisin toimintaa. Liikkeen mukaan poliisi käytti ilmeisesti pippurikaasua. Liikeen some-kanavilla välittämistä kuvista ja videoista näkyy, kuinka poliisi kantaa mielenosoittajia pois kadulta.

– Elokapina on väkivallaton. Suomen poliisi ei ole. Terveisiä sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.), Elokapina tviittasi.

https://twitter.com/HelsinkiPoliisi/status/1312397814907973632

https://twitter.com/elokapina/status/1312385042597859329

STT

