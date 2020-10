Sisäministeri Ohisalo: Tietomurron uhreiksi joutuneita on autettava ja tuettava

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) sanoi sunnuntai-iltana, että Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurron uhreiksi joutuneita on autettava ja heitä on tuettava kaikin mahdollisin tavoin.

– Nyt on tärkeää, että autetaan ja tuetaan tietomurron kohteeksi joutuneita ihmisiä ja heidän läheisiään tässä akuutissa kriisitilanteessa. Kriisiapua on järjestetty nyt viimeisen vuorokauden aikana vahvemmin, Ohisalo sanoi mediatilaisuudessa.

Ohisalon mukaan tukea ovat antaneet monet järjestöt ja myös kirkko. Valtio on tarjonnut auttavan kätensä järjestöille avaamalla kukkaroaan jo aiemmin.

– Valtio on rahoittanut eri järjestöjä, jotka antavat kriisiapua. Rikosuhripäivystys on sanonut, että heillä on sinällään resurssit kunnossa ja valtio on turvannut ne. Ongelma on se, ettei ole tarpeeksi auttajia, Ohisalo myönsi.

Ministerin mukaan esimerkiksi tietomurtoa tutkiva keskusrikospoliisi ei ole lähestynyt lisäresurssien toivossa. Sen sijaan ministeri sanoi, että viranomaisille pitää antaa rauha selvittää asiaa.

Seitsemän ministeriä keskusteli tilanteesta

Ohisalon kutsusta hallitus oli kokoontunut sunnuntaina alkuillasta seitsemän ministerin voimin keskustelemaan tilanteesta. Sisäministerin lisäksi paikalla olivat sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.), peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.), kuntaministeri Sirpa Paatero (sd.), liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd.), oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) ja puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.). Ohisalon mukaan ministerit eivät tehneet kokouksessa päätöksiä, vaan asiasta keskustellaan keskiviikkona hallituksen iltakoulussa.

Ohisalo kutsui Vastaamoon tehtyä tietomurtoa ja tietojen levittämistä Tor-verkkoon ”raukkamaiseksi teoksi, jolla pyritään horjuttamaan yhteiskuntaa”. Ministerin mukaan pelkona on, että vuodetut tiedot päätyisivät julkaistavaksi myös muualla kuin Tor-verkossa.

– Kyberturvallisuus tulee olemaan tässä yhteiskunnassa yksi suurimmista turvallisuudenaloista, mitä enemmän siirrytään digimuotoon. Valtion tehtävä on turvata yhteiskunnassa, että tietoturvakysymykset otetaan huomioon, Ohisalo sanoi.

Vastaamo tarjoaa tietomurron uhreille maksuttoman keskustelun

Vastaamo kertoi sunnuntaina verkkosivuillaan tarjoavansa jokaiselle tietomurron uhriksi joutuneelle yhtiön asiakkaalle mahdollisuuden maksuttomaan keskusteluun terapeutin kanssa. Tätä keskustelua varten yhtiö kehottaa olemaan yhteydessä suoraan omaan terapeuttiin tai sitten soittamaan yhtiön avaamaan kriisipuhelimeen. Kriisipuhelimessa asioinnista ja maksuttomasta keskustelusta ei tehdä yhtiön mukaan potilaskirjauksia.

Ville Väänänen

STT

