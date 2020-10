Minnesota luopui luottomaalivahdistaan – seuralla on ratkaistavana myös pelipaikkaa kärkkyvän suomalaisen tilanne

Jääkiekon NHL:ssä Minnesota Wildin luottomiehiin kuulunut maalivahti Devan Dubnyk siirtyi naapuridivisioonassa pelaavaan San Jose Sharksiin.

Dubnyk pelasi Minnesotassa kuudella kaudella. Hänellä oli vielä vuosi jäljellä kuuden vuoden sopimuksestaan, jonka hän teki Wildin kanssa vuonna 2015.

– On ollut stressaava viikko. Mutta keskusteluissa, joita kävin pääasiassa GM Doug Wilsonin, Sharksin henkilökunnan ja Sharksissa olleiden kanssa, kuulin vain hyviä asioita, 34-vuotias Dubnyk sanoi NHL:n verkkosivuilla.

Dubnyk oli vuosia Minnesotan ykkösmaalivahti, mutta hän menetti asemansa viime kaudella. Syy oli inhimillinen. Hänen vaimollaan oli terveysongelmia, joiden vuoksi maalivahti oli sivussa peleistä marras-joulukuussa.

Sillä aikaa Alex Stalock kaappasi ykkösmaalivahdin paikan ja piti paikkansa myös loppukesän pudotuspelikarsinnoissa.

Dubnykin viime vuoden lopun pelitauon aikana Minnesota nosti AHL:stä NHL:ään suomalaismaalivahti Kaapo Kähkösen, joka keräsi kiitosta viiden pelaamansa ottelun jakson aikana. Kähkösellä ei ole sopimusta ensi kaudesta, mutta 24-vuotiaalle maalivahdille voisi aueta Dubnykin siirron myötä paikka Minnesotasta.

Stalockilla, 33, on kaksi kautta jäljellä sopimuksestaan. Kähkösestä voi tulla rajoitettu vapaa-agentti 9. lokakuuta.

Minnesotan GM Bill Guerin suunnittelee silti selkeän ykkösmaalivahdin palkkaamista, joten silloin Stalock jäisi vähemmälle vastuulle ja Kähkönen pelaisi AHL:ssä, jos suomalainen edes tekee jatkosopimuksen Minnesotan kanssa.

– Yritämme ratkaista asian mahdollisimman pian. Meillä on vielä muutama päivä aikaa, Guerin viittasi lokakuun yhdeksänteen, jolloin pelaajamarkkinat aukeavat.

