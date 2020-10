Molave-taifuuni on aiheuttanut monilla Vietnamin alueilla ennennäkemättömäksi kuvailtua tuhoa – ensimmäiset kuolemat on vahvistettu

Keskisessä Vietnamissa ainakin kaksi ihmistä on kuollut ja liki 30 on kadoksissa sen jälkeen, kun Molave-taifuuni iski alueelle keskiviikkona. Myrskytuulet ovat puhaltaneet enimmillään 40 metrin sekuntivauhtia, kaataneet puita ja repineet talojen kattoja irti. Laajat alueet ovat myös kärsineet sähkökatkoista.

– Vietnamilaiset ovat sisukkaita, mutta tuho on nyt monilla alueilla pahempaa kuin koskaan aikaisemmin, sanoo Vietnamin Punaisen ristin johtaja Nguyen Thi Xuan Thu.

Punaisen ristin mukaan lähes 1,2 miljoonaa ihmistä on vakavassa vaarassa ja hätäavun tarpeessa.

Paikallisten medioiden mukaan Quang Ngain maakunnassa kuolleet kaksi ihmistä yrittivät suojata kotejaan myrskyltä. Kadoksissa on ainakin 26 kalastajaa, jotka katosivat kahden rantautumista yrittäneen kalastajaveneen mukana. Molave on nostattanut merellä jopa kuuden metrin korkuisia aaltoja.

Varapääministeri Trinh Dinh Dung sanoi, että laivaston aluksia ja valvontalaivoja on lähetetty etsimään kalastajia.

Viranomaiset ovat siirtäneet noin 375 000 ihmistä turvaan, peruneet satoja lentoja ja sulkeneet kouluja ja rantoja.

Myrskyt ovat pahentuneet vuosien varrella

Viime viikkoina vaaralliset tulvat ja maanvyörymät ovat tappaneet 130 ihmistä sekä tuhonneet tai vahingoittaneet 310 000:ta kotia. Molave on neljäs suuri myrsky Vietnamissa tässä kuussa.

– Nämä myrskyt ja tulvat aiheuttavat suurta inhimillistä kärsimystä. Ne tuhoavat ihmisten elinkeinoja ja eristävät miljoonia ihmisiä, Nguyen sanoo.

Punaisen ristin edustaja Christopher Rassin mukaan myrskyjen lisääntyminen on yksi esimerkki siitä, millaisia vaikutuksia ilmastonmuutoksella on.

Vietnamissa on usein ennenkin tapahtunut luonnonkatastrofeja kesäkuun ja marraskuun väliin sijoittuvalla sateisella kaudella, mutta viime vuosina koetut myrskyt ovat olleet selvästi aiempaa voimakkaampia.

STT

Kuvat: