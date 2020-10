Moody’s laski Britannian luottoluokitusta, kertoi syyksi brexitin talousvaikutukset

Luottoluokittaja Moody’s laski pykälällä Britannian luottoluokitusta myöhään perjantaina. Luokittajan mukaan syynä on Britannian heikentyvä taloustilanne, jota brexit entisestään huonontaa.

Britannian luokitus laski tasolta Aa2 tasolle Aa3, joka on luokituksen neljänneksi korkein taso.

Luottoluokituksen näkymät Moody’s kuitenkin muutti negatiivisista vakaiksi. Guardian-lehden mukaan syynä on se, että luottoluokittaja uskoo maan velkataakan vakautuvan ensi vuonna.

Edellisen kerran Moody’s laski Britannian luokitusta syyskuussa 2017. Britannian taloudellinen vahvuus on tämän jälkeen heikentynyt, luokittaja arvioi. Sen mukaan maan talouskasvu on ollut merkitsevässä määrin odotettua heikompaa ja suunnan ennakoidaan jatkuvan myös tulevaisuudessa.

Myös koronaviruspandemia on iskenyt rajusti Britanniaan ja maan talouteen.

Korkein luokitus katosi brexit-äänestyksen myötä

Moody’sin mukaan Britannian päätös lähteä EU:sta sekä päätöstä seurannut pattitilanne uuden kauppasopimuksen solmimisessa ovat entisestään heikentäneet maan talousnäkymiä.

Viimeksi perjantaina EU:n ja Britannian tulevan suhteen neuvottelujen jatkuminen jäi jälleen epäselväksi. Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kommentoi Twitterissä, että EU:n neuvottelijat suuntaavat ensi viikolla Lontooseen neuvottelujen tiivistämiseksi. Britannian pääministeri Boris Johnson puolestaan sanoi, että maan on valmistauduttava sopimuksettomaan EU-eroon.

Moody’sin näkemys on, että vaikka kauppasopu saataisiin solmittua vuoden loppuun mennessä, brexit painaa silti sekä yksityisiä investointeja että talouskasvua.

Britannia menetti kolmen A:n luottoluokituksensa kaikilla merkittävillä luottoluokittajilla brexit-äänestyksen jälkeen kesällä 2016. Maan pudottivat tuolloin parhaasta ryhmästä Standard & Poor’s sekä Fitch. Moody’s pudotti Britannian parhaasta luokasta jo vuonna 2013.

https://www.theguardian.com/business/2020/oct/16/uk-credit-rating-downgraded-by-moodys-amid-growth-concerns

https://twitter.com/vonderleyen/status/1317067827518574593?s=20

STT

