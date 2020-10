Mykistysnapin toivotaan tekevän presidenttiehdokkaiden viimeisestä väittelystä siedettävämmän – ahtaalla oleva Trump hakee isoa käännettä

Presidenttiehdokkaiden Donald Trumpin ja Joe Bidenin iskiessä yhteen toisessa ja viimeisessä tv-väittelyssä ensi yönä huomio kohdistuu etenkin siihen, onnistuuko järjestäjien tekemä sääntömuutos parantamaan keskustelun laatua.

Muutos on yksinkertainen, mutta merkittävä: toisen ehdokkaan mikrofoni mykistetään aina toisen ehdokkaan vastausvuoron ajaksi. Molemmilla ehdokkailla on kaksi minuuttia aikaa vastata keskeytyksettä moderaattorin kysymyksiin. Sen jälkeen siirrytään avoimeen väittelyyn, jossa mykistysnappi ei ole enää käytössä.

Muutoksen taustalla on syyskuun lopussa pidetty ensimmäinen väittely, josta tuli kaoottinen ja vaikeasti seurattava etenkin Trumpin puhuttua jatkuvasti Bidenin vastausten päälle. Väittelyn jälkeistä kommentointia leimasi katsojien ärtymys keskustelun tasoon.

Trumpin kampanjatiimi oli vastustanut mikrofonien mykistämistä, mutta suostui kuitenkin muutokseen.

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Charly Salonius-Pasternak uskoo, että sääntömuutos voi tehdä väittelystä helpommin seurattavan.

– Odottaisin vähän rauhallisempaa väittelyä tässä audioteknisessä mielessä, mutta sisällön suhteen en odota, että tämä olisi rauhallisempi.

Trumpilla on tarve muuttaa dynamiikkaa

Salonius-Pasternak arvioi, että Trumpin heikko galluptilanne saa hänet entistä aggressiivisemmaksi. Presidentti tarvitsisi suuren käänteen, jotta ehtisi nousta Bidenin rinnalle kampanjan viimeisten puolentoista viikon aikana.

– Trumpilla on tarve muuttaa totaalisesti koko vaalidynamiikkaa. Tämähän ei ole mahdollista vain jollain yhdellä hauskalla pikkuheitolla, puhumattakaan siitä, että nyt alettaisiin puhua politiikan yksityiskohdista, vaan se vaatii ison moukarin.

Salonius-Pasternak arvelee Trumpin pyrkivän puhumaan esimerkiksi Bidenin pojan Hunter Bidenin Ukraina-kytköksistä, mutta se aihe tuskin puhuttelee amerikkalaisia riittävästi, jotta vaalien dynamiikka voisi jotenkin muuttua.

Bidenille vankka gallupjohto merkitsee varman päälle pelaamista.

– Bidenilla ei ole varaa tehdä suuria mokia. Hänen ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin näyttää rauhalliselta ja presidentilliseltä henkilöltä.

Ulkopolitiikka on presidentille mieluinen aihe

Ensi yön väittelyn piti alun perin olla kolmas presidenttiehdokkaiden välillä, mutta presidentti Trumpin koronatartunta perui viime viikolle kaavaillun toisen väittelyn. Väittelyt järjestävä komitea olisi halunnut pitää väittelyn virtuaalisesti, mutta Trumpin leiri ei suostunut tähän. Nyt Trumpin toipumisesta covid-19-taudista on kulunut riittävän pitkä aika, jotta ehdokkaat voivat olla fyysisesti samassa tilassa.

Kolmannen väittelyn oli tarkoitus käsitellä ulkopolitiikkaa, mutta toisen väittelyn peruunnuttua siihen on otettu ulkopolitiikan rinnalle muitakin teemoja, kuten koronavirustilanne. Trumpin kampanja on kritisoinut aihevalintoja ja vaatinut, että ulkopolitiikkaa käsiteltäisiin enemmän.

Salonius-Pasternak näkee tämän Trumpin kampanjalle tyypillisenä pelinä, jossa moderaattoritkin yritetään maalata hänen vastustajikseen. Ulkopolitiikka on myös Trumpille mieluinen puheenaihe esimerkiksi koronaan verrattuna.

– Hän näkee, että hänellä on niin hyvä ja vahva tarina tässä asiassa.

Kun ulkopolitiikka tulee käsittelyyn, Salonius-Pasternak uskoo Bidenin puhuvan isoista globaaleista ongelmista, jotka voidaan ratkaista vain yhdessä liittolaisten kesken.

Trump taas luultavasti kertoo tarinaa siitä, kuinka Yhdysvalloista on hänen presidenttikaudellaan tullut taas kunnioitettu toimija maailmassa. Trump tulee todennäköisesti myös korostamaan sotilaiden vetämistä pois Lähi-idästä ja Israelin suojelemista.

– Kun pääavaukset ovat hyvin ennalta-arvattavia, on kiinnostavaa, miten paljon Biden haastaa, vai yrittääkö Biden vain jatkaa oman tarinansa kertomista. Koska hän ymmärtää, että Trumpin haastamisella ei saa mitään aikaiseksi.

Väittely järjestetään Nashvillessä Tennesseessä ja se alkaa Suomen aikaa perjantaina kello 4.

Anssi Rulamo

STT

Kuvat: